قرب الاتفاق بين إسرائيل ولبنان وسط تصاعد القصف من كلا الجانبين

تتشابك مساعي المفاوضات السرية بين إسرائيل ولبنان مع عمليات عسكريية متزايدة؛ حيث تشير تقارير دبلوماسية إلى أن القيادة اللبنانية تجاوزت نقطة اللاعودة وتسعى لإنهاء نفوذ حزب الله، بينما تستمر إسرائيل في قصف مناطق جنوب لبنان بدوافع استهداف مسلحين.

كشف مصدرون دبلوماسيون عن اقتراب اتفاق غير مسبوق بين إسرائيل و لبنان ، على الرغم من تصاعد عمليات ال قصف التي يصفها الجيش ال إسرائيل ي بأنها تستهدف حزب الله .

وفقاً لتقارير قدمتها صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن المفاوضات التي تجري بين الجانبين قد وصلت إلى مرحلة تجعل التوصل إلى اتفاق "أقرب بكثير مما يبدو". وأوضح أحد الدبلوماسيين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القيادة اللبنانية قد عبرت بالفعل حدود نقطة اللاعودة، وأنها مصممة على إنهاء النزاع عبر التفاوض مع الجانب الإسرائيلي. وأضاف أن هذه القيادة تدرك أن عملية إعادة بناء الدولة اللبنانية لا يمكن أن تتحقق إلا بإنهاء نفوذ حزب الله وتأثيره الضار على الاقتصاد والأمن الوطني.

وفي نفس السياق، أكد المصدر أن الحل العملي والسريع لمسألة حزب الله لم يُعثر عليه بعد، إلا أن الجهود الدولية تتجه إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني، وزيادة الضغوط على حزب الله لقطع مصادر تمويله، وهو ما قد يؤدي إلى تحقيق النتائج المنشودة





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