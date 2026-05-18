قرار إسرائيلي بتطبيق عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية: أبعاد قانونية وإنسانية خطيرة

في خطوة تصعيدية، أصدرت القيادة المركزية لجيش الاحتلال أمراً عسكرياً يسمح بإعدام الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو ما يثير موجة من التنديدات الحقوقية والتحذيرات من تحويل القضاء العسكري إلى أداة للتصفية الجسدية.

في تطور خطير يعكس تصاعد السياسات القمعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قام قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفي بلوت، بتوقيع أمر عسكري يفتح الباب على مصراعيه لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية .

ووفقاً لما أوردته صحيفة هآرتس العبرية، فإن هذا الأمر يمنح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحيات واسعة لإصدار أحكام بالإعدام ضد الفلسطينيين الذين تدينهم هذه المحاكم بقتل إسرائيليين، شريطة أن يكون الدافع وراء الجريمة هو إنكار وجود دولة إسرائيل. وبالرغم من أن القانون يتضمن بنداً يسمح باستبدال حكم الإعدام بالسجن المؤبد في حال وجود ظروف استثنائية أو مبررات خاصة تراها المحكمة، إلا أن مجرد إقرار هذا التوجه يمثل تحولاً جذرياً في إدارة الاحتلال للضفة الغربية التي تخضع لسلطة عسكرية مباشرة، مما ينذر بمرحلة جديدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل هو تتويج لسلسلة من التحركات التشريعية داخل الكنيست الإسرائيلي، حيث تم إقرار قانون الإعدام للمخربين في شهر مارس الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة. وقد حظي هذا القانون بدعم صريح ومباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما أثار عاصفة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية، بل وحتى من داخل المؤسسات القانونية الإسرائيلية نفسها.

وتكمن الخطورة في صياغة هذا القانون التي تجعله أداة تمييزية بامتياز، حيث يتم توجيهه بشكل شبه حصري نحو الفلسطينيين، بينما يضع شروطاً تعجيزية فيما يسمى بالإثبات الأيديولوجي، مما يجعل من شبه المستحيل تطبيق هذه العقوبة على المستوطنين أو المتطرفين اليهود الذين ينفذون هجمات مماثلة. كما لفتت التقارير إلى أن هذا القانون لا يزال مستثنياً لعناصر النخبة في حركة حماس الذين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر، نظراً لوجود تشريعات منفصلة خاصة بهم، مما يؤكد أن الهدف الأساسي هو إرهاب سكان الضفة الغربية وإخضاعهم.

على الصعيد الداخلي الإسرائيلي، شهدت أروقة لجنة الأمن القومي في الكنيست نقاشات حادة، حيث حذرت جهات قانونية رفيعة من تداعيات فرض تشريعات مدنية إسرائيلية على سكان فلسطينيين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية ويعيشون في أراضٍ محتلة. وقد وصفت المستشارة القانونية للجنة هذا التوجه بأنه خرق كبير وجسيم للسياسة الإسرائيلية التقليدية التي كانت تحرص على تجنب فرض قوانين الكنيست مباشرة على سكان الضفة الغربية لتفادي الملاحقات الدولية.

وفي ذات السياق، أشارت ليلاخ فاغنر، ممثلة وزارة العدل، إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام عبر تشريع مدني في منطقة عسكرية هو أمر إشكالي للغاية من الناحية القانونية وقد يفتح الباب أمام طعون دولية واسعة. ورغم هذه التحذيرات، جاء رد وزير الدفاع يسرائيل كاتس حاسماً وقاسياً، حيث صرح بأن من يقتل اليهود لن ينتظر صفقات تبادل داخل السجون، في إشارة واضحة إلى رغبة الحكومة في إنهاء سياسة المقايضة بالأسرى عبر التصفية الجسدية.

وبالنظر إلى تفاصيل تنفيذ هذه العقوبة، فإن القانون ينص على أن يتم الإعدام شنقاً، وهو ما يضيف صبغة من القسوة المفرطة على الإجراء. والأكثر إثارة للقلق هو منح منفذي حكم الإعدام حصانة قانونية كاملة مع الحفاظ على سرية هوياتهم، مما يعني غياب المساءلة عن أي تجاوزات قد تحدث أثناء التنفيذ.

علاوة على ذلك، يسمح القانون بإصدار حكم الإعدام بناءً على أغلبية بسيطة من القضاة دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وهو ما يسهل عملية إصدار هذه الأحكام القاسية في محاكم تفتقر لأدنى معايير العدالة والنزاهة، وتعتمد في أحكامها على اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب. تأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه آلاف الأسرى الفلسطينيين ظروفاً مأساوية داخل السجون الإسرائيلية، حيث تشير تقديرات المنظمات الحقوقية إلى وجود أكثر من 9600 أسير، بينهم أطفال ونساء.

وتتزايد التقارير حول ممارسات التعذيب الممنهج، وسياسات التجويع، والإهمال الطبي المتعمد. وفي هذا السياق، حذرت هيئة شؤون الأسرى من تفشي مرض الجرب في سجن عوفر نتيجة لتردي الأوضاع الصحية والبيئية. إن دمج هذه الظروف الإنسانية المأساوية مع التهديد بعقوبة الإعدام يجعل من السجون الإسرائيلية بيئة من الرعب المطلق، ويؤكد أن الاحتلال يسعى إلى استخدام الموت كأداة للسيطرة السياسية والأمنية، في خرق صارخ لكافة المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التي تحظر معاقبة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة بهذه الطريقة الوحشية وغير القانونية





