قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي

أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي. وهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا في بيئة رقمية آمنة ومتوازنة. وتضمن القرار حماية الأطفال من التعرض للمحتوى غير المناسب والتفاعل غير الآمن وجمع البيانات الشخصية وأنماط الاستخدام المفرط.

أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي . وهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة من ال تكنولوجيا في بيئة رقمية آمنة ومتوازنة.

وتضمن القرار حماية الأطفال من التعرض للمحتوى غير المناسب والتفاعل غير الآمن وجمع البيانات الشخصية وأنماط الاستخدام المفرط. كما نص القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود المقررة، وأجاز للقائم على رعاية الطفل ضبط الإعدادات على حسابات الأطفال الذين أتموا سن (15) الخامسة عشرة ولم يتموا سن (16) السادسة عشرة





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