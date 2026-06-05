قرار إسرائيلي بمصادرة أراض في الجابريات بجنين يثير مخاوف من توسع عسكري واستيطاني

تصاعدت المخاوف الفلسطينية من قرار إسرائيلي بمصادرة أراض في منطقة الجابريات بمدينة جنين، بسبب موقعها الاستراتيجي الذي قد يمهد لإقامة موقع عسكري دائم وتوسيع السيطرة على المدينة ومخيمها، خاصة في ظل الاعتداءات المتواصلة منذ عام ونصف.

أعلنت إسرائيل قرارا ب مصادرة أراض فلسطينية في منطقة الجابريات بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مما أثار مخاوف من إقامة موقع عسكري دائم يوسع السيطرة ال إسرائيل ية في محيط المدينة ومخيمها.

تشهد المدينة ومخيمها عدوانا عسكريا متواصلا منذ حوالي عام ونصف، مع استهدافات متكررة واقتحامات للقوات الإسرائيلية، مما أدى إلى سقوط dozens من الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية. region تشكل الجابريات موقعا استراتيجيا بسبب وقوعها على التلال المحيطة بجنين، مما يسمح بالسيطرة على الطرق الرئيسية ومراقبة المخيم والمناطق السكنية. هذا القرار جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة لتعزيز الضم والاستيطان وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، vie 이를 يهدد حل الدولتين. تستنكر الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي هذا القرار، وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات أوسلو.

يتضمن القرار مصادرة مئات الدونمات من الأراضي الزراعية والخاصة، مما يؤثر سلبا على سبل عيش العائلات الفلسطينية ويزيد من حدة الأزمة الإنسانية. Jackso





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