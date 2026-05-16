قراءة في الصحافة العالمية: التنافس الأمريكي الصيني وتحديات الصحة العالمية

تحليل شامل لتغطية الصحف العالمية لزيارة الرئيس ترامب إلى الصين وتداعيات تفشي فيروس هانتا والدروس المستفادة من الجوائح السابقة.

تطرقت الصحافة العالمية في تقاريرها الأخيرة إلى مجموعة من القضايا الاستراتيجية والصحية التي تشغل الرأي العام الدولي، حيث تصدرت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جمهورية الصين الشعبية واجهة الاهتمامات.

وفي هذا الصدد، حللت صحيفة الغارديان البريطانية تفاصيل اللقاء الذي جمع ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ، واصفة إياه بأنه اتسم بنوع من الود الظاهري الذي يعكس حالة من الهدنة المؤقتة التي فرضتها الظروف الراهنة بين القوتين العظميين. وأوضحت الصحيفة أن مراسم الاستقبال والعروض العسكرية كانت مهذبة للغاية، إلا أنها افتقرت إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهو ما أرجعته إلى وجود حالة من الارتباك في التحضيرات الأمريكية لهذه الزيارة، خاصة وأنها تأجلت في وقت سابق بسبب التوترات مع إيران.

وأشارت الغارديان إلى أن الإدارة الأمريكية باتت تتوخى الحذر الشديد في تعاملاتها مع بكين، نتيجة مخاوف داخلية من احتمال تقديم تنازلات استراتيجية طويلة الأمد مقابل مكاسب اقتصادية سريعة ومؤقتة. وفي المقابل، ترى الصحيفة أن الصين تهدف من خلال هذا النهج إلى كسب الوقت لتعزيز تفوقها الشامل على الولايات المتحدة في المجالات التكنولوجية والأمنية والاقتصادية، وهو ما تجلى في إجبار شركة ميتا على التخلي عن الاستحواذ على شركة مانوس المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وفرض عقوبات على الشركات الملتزمة بالقيود الأمريكية.

كما لفتت الصحيفة إلى تصريحات وزير أمن الدولة الصيني التي أكد فيها أن الهيمنة الأمريكية لم تعد مستدامة، مشيراً إلى تراجع النفوذ الخارجي لواشنطن في ظل سعي الصين لاستعادة عظمتها التاريخية، مما يجعل العالم في حالة ترقب لصراع طويل الأمد يتسم بلعبة الانتظار دون الوصول إلى تسوية حقيقية. من جانبها، قدمت صحيفة واشنطن بوست رؤية أكثر تشكيكاً في جدوى القمم الدولية، معتبرة أن معظمها ينتهي برسائل سياسية واستعراضات دبلوماسية دون إنجازات حقيقية.

ورأت الصحيفة أن زيارة ترامب إلى الصين لم تخرج عن هذا الإطار، حيث لم يصدر أي بيان مشترك يوضح النتائج التي تم التوصل إليها، مما يفتح الباب أمام احتمالات وجود تفاهمات سرية غير معلنة، أو أن الزيارة لم تتجاوز مجرد الحفاظ على الوضع الراهن. وتساءلت الصحيفة عن مدى اختلاف الزيارة المرتقبة للرئيس شي جين بينغ إلى واشنطن في سبتمبر المقبل عن هذه القمة.

وبحسب المقال، فإن ترامب أظهر احتراماً كبيراً للرئيس الصيني ووصفه بالصديق، لكنه في المقابل تجاهل الإشارات التي وجهها شي جين بينغ حول تراجع القوة الأمريكية وصعود الصين. كما حاولت إدارة ترامب تأويل هذه التصريحات بأنها موجهة لجو بايدن، رغم أن السياق العام يشير إلى أنها كانت موجهة للرئيس الحالي. وفيما يخص ملف تايوان، شددت الصحيفة على أن بكين جعلت هذه القضية محور التوترات، ملوحة بتصعيد خطير إذا لم يتم التعامل معها وفق الشروط الصينية.

كما أشارت إلى أن مقترحات ترامب السابقة بشأن مساعدة الصين في فتح مضيق هرمز أو إنهاء النزاع مع إيران لم تثمر عن نتائج واقعية. وخلصت واشنطن بوست إلى أن الاستقرار يظل خياراً أفضل من الصراع، إلا أن الرئيس الصيني يبدو مقتنعاً تماماً بأن الصين هي الطرف الأقوى في هذه العلاقة، وهو واقع يبدو أن ترامب قد بدأ في الإقرار به ضمنياً.

وعلى صعيد آخر، انتقلت صحيفة لوموند الفرنسية لتسليط الضوء على تحدٍ صحي عالمي يتمثل في تفشي فيروس هانتا الذي رصد على متن السفينة إم في هونديوس. وأكدت الصحيفة أن الاستجابة السريعة التي أظهرتها السلطات الصحية في فرنسا وأوروبا تعكس مدى الاستفادة من الدروس القاسية التي خلفتها جائحة كوفيد-19. وأوضحت الافتتاحية أن رصد حالات وفاة أولية واحتمالية انتقال العدوى بين الركاب دفع السلطات إلى تصنيف الفيروس ضمن سلالة الأنديز وتفعيل بروتوكولات استجابة دولية عاجلة لاحتواء سلاسل العدوى.

وأشارت لوموند إلى أن التنسيق الفعال أدى إلى نتائج إيجابية، حيث جاءت فحوصات 26 حالة مخالطة في فرنسا سلبية، مما يعزز فرص السيطرة على التفشي. كما لفتت الصحيفة إلى تحرك الاتحاد الأوروبي لتعزيز تبادل المعلومات الصحية، بينما استبعد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض حدوث طفرات جينية في الفيروس نظراً لمحدودية قدرته على الانتقال.

وشددت الصحيفة على أن هذه الأزمة تعيد التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاق العالمي للوقاية من الجوائح والاستعداد لها، وهو الاتفاق الذي أقرته منظمة الصحة العالمية في مايو 2025، لكنه لا يزال يواجه عقبات تتعلق بتبادل البيانات وتوزيع اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة. كما تطرقت لوموند إلى التداعيات المالية والتنظيمية الخطيرة الناتجة عن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في عام 2025، معتبرة أن التعامل مع فيروس هانتا هو اختبار حقيقي لقدرة المجتمع الدولي على تحويل الدروس السابقة إلى آليات تعاون مستدامة تضمن حماية الصحة العامة العالمية من التهديدات المستقبلية





