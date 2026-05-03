قتل طفل فلسطيني وإصابة آخرَين في انفجار قنبلة إسرائيلية على خان يونس

قُتل طفل فلسطيني وأُصيب مواطنان آخران، صباح الأحد، جراء انفجار قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية بوصول جثمان الطفل رياض أبو نمر (15 عاما) ومصابَين إلى مستشفى ناصر الطبي جراء استهدافهم في منطقة قيزان رشوان. وقال شهود عيان إن مسيرة إسرائيلية من نوع 'كواد كابتر' ألقت قنبلة على تجمع مدنيين في المنطقة المذكورة الواقعة خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش بموجب الاتفاق، ما أدى لمقتل الطفل وإصابة شخصين آخرَين. وأكدت مصادر محلية أن هذه الخروقات تأتي في إطار استهداف متواصل للمدنيين في المناطق التي يفترض أن تكون آمنة بموجب الاتفاق، مما يثير مخاوف من تصاعد العنف في المنطقة.

قُتل طفل فلسطيني وأُصيب مواطنان آخران، صباح الأحد، جراء انفجار قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيل ية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ، ضمن ال خروقات اليومية ل اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول، بوصول جثمان الطفل رياض أبو نمر (15 عاما) ومصابَين إلى مستشفى ناصر الطبي جراء استهدافهم من مسيرة إسرائيلية في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس. وقال شهود عيان إن مسيرة إسرائيلية من نوع 'كواد كابتر' ألقت قنبلة على تجمع مدنيين في المنطقة المذكورة الواقعة خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش بموجب الاتفاق، ما أدى لمقتل الطفل وإصابة شخصين آخرَين.

إلى جانب ذلك، شهدت المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة خان يونس قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفا من الآليات الإسرائيلية خلال ساعات الليل وفجر الأحد، وفق شهود عيان. كما أفاد الشهود بأن آليات مدفعية إسرائيلية قصفت بشكل مكثف مواقع متفرقة من المناطق الشرقية لمدن قطاع غزة جنوبا وشمالا. وأسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، منذ سريانه، عن مقتل 828 فلسطينيا وإصابة 2342 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة، السبت.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية. وأكدت مصادر محلية أن هذه الخروقات تأتي في إطار استهداف متواصل للمدنيين في المناطق التي يفترض أن تكون آمنة بموجب الاتفاق، مما يثير مخاوف من تصاعد العنف في المنطقة.

وأشار مراسل الأناضول إلى أن هذه الهجمات تحدث في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكن دون جدوى حتى الآن. كما أكدت وزارة الصحة في غزة أن هذه الهجمات تساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطعام. وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحماس، حيث تتهم كل طرف الآخر بانتهاك الاتفاق، مما يهدد بانهياره في أي لحظة.

ومن جانبه، قال مسؤولون فلسطينيون إن هذه الخروقات تبين عدم التزام إسرائيل بالاتفاق، وتؤكد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات. كما دعت منظمة الأمم المتحدة إلى التحقيق في هذه الهجمات، مشددة على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف. وفي السياق نفسه، أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن هذه العمليات تأتي في إطار جهودها لمواجهة ما تسميه 'تهديدات الأمنية' في المنطقة، دون تقديم أدلة على ذلك.

وتستمر هذه الهجمات في الوقت الذي يحاول فيه المبعوثون الدوليون جاهدين إيجاد حلول دائمة للصراع، لكن دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن. وفي ختام التقرير، أكدت مصادر محلية أن هذه الهجمات تترك آثارا نفسية وجسدية عميقة على السكان، حيث يعيش الكثير منهم في خوف دائم من الهجمات الإسرائيلية. كما أشارت إلى أن هذه الهجمات تساهم في زيادة عدد النازحين في القطاع، حيث يتعين على الكثير من العائلات مغادرة منازلهم بحثا عن أماكن أكثر أمانا.

وتأتي هذه الأحداث في وقت يتزايد فيه الضغط على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكن دون جدوى حتى الآن. وتستمر هذه الهجمات في الوقت الذي يحاول فيه المبعوثون الدوليون جاهدين إيجاد حلول دائمة للصراع، لكن دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قطاع غزة إسرائيل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار حرب

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الفرنسي بيتر هانسيل يطير بلقب رالي داكار السعودية 2021 في فئة السياراتأُسدل الستار اليوم الجمعة 15 يناير 2021 على سباق رالي داكار السعودية 2021، والذي أقيم للمرة الثانية في المملكة لمدة 13 يوماً، خلال الفترة من 3 إلى 15 يناير الجا

Read more »

مصر.. وصول أعضاء اللجنة الدستورية الليبية للتباحث بشأن الانتخاباتمصر.. وصول أعضاء اللجنة الدستورية الليبية للتباحث بشأن الانتخابات الاجتماعات تستمر 3 أيام بمدينة الغردقة (شمال شرقي مصر)، وفق تصريح للأناضول أدلت به عضو اللجنة الدستورية الليبية (15+15)، نعيمة الحامي

Read more »

الشؤون الإسلامية تغلق 15 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطقأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 15 مسجد مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 15 حالة إصابة...

Read more »

أرامكو تتبرع بـ 15 مليون ريال لـ الحملة الوطنية للعمل الخيريأرامكو تتبرع بـ 15 مليون ريال لـ الحملة الوطنية للعمل الخيري أعلنت شركة أرامكو السعودية التبرع بمبلغ 15 مليون ريال لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري.

Read more »

الذكرى الـ 5 لمحاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا.. تسلسل زمنيعلى مدار 15 ساعة، عاشت تركيا لحظات عصيبة قبل 5 أعوام، في ليلة 15 تموز/يوليو، بعد محاولة ضباط وعناصر من الجيش، متهمون بالانتماء لتنظيم فتح الله غولن الذي تنصفه أ

Read more »

'آيفون 15'يرى النور.. أبرز المواصفات والإضافات الجديدة (شاهد)هواتف آيفون 15 ستكون في 4 إصدارات وهي آيفون 15 وآيفون 15 بلس وآيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس

Read more »