قتل عدد من العسكريين اللبنانيين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استمر الاحتلال الإسرائيلي في غاراته على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، فيما تواصل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

قُتل عدد من العسكريين ال لبنان يين، بينهم ضابط، في غارة شنها جيش الاحتلال ال إسرائيل ي على آلية عسكرية جنوب لبنان ، فيما واصل تنفيذ غارات على مناطق عدة رغم التوصل إلى إعلان نوايا بشأن وقف إطلاق النار واستمرار الجهود الدبلوماسية لتثبيته.

وفي سياق متصل، استمر الاحتلال الإسرائيلي في غاراته على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، بما في ذلك غارات على حسينية في بلدة سحمر ومقر الكشاف في قضاء البقاع الغربي، دون تسجيل إصابات. كما شن الاحتلال غارة ليلية على وادي جرنايا في منطقة جزين جنوبا، واستهدفت مسيرة إسرائيلية منطقة الخلة في بلدة جويا بقضاء صور، كما استهدفت غارة أخرى بلدة الزرارية في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

وتأتي هذه الغارات في ظل تواصل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، التي استضافت الجولة الرابعة من المفاوضات التي استهدف وقف إطلاق النار والتوصل إلى إعلان نوايا. ومع ذلك، انتقد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم نتائج المفاوضات، ووصفها بأنها





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