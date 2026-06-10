تحليل شامل لأحداث مايو 2021 في المدن المختلطة داخل إسرائيل، ودروسها الخمس سنوات بعد وقوعها، مع التركيز على جذور الأزمةopera:// حدة التوترات القومية والاجتماعية، وغياب سياسات المساواة، واستمرار العنصرية.

إن الأوضاع في المدن المختلطة داخل إسرائيل، حيث يعيش فلسطينيو 48 إلى جانب الجالية اليهودية، تبقى قابلة للانفجار في أي لحظة، وخصوصاً بعدما مرت خمس سنوات على أحداث مايو 2021 الدامية.

تلك الأحداث كشفت عن عمق وهوّة الانقسامات القومية والدينية والاجتماعية التي تحتها، وبيّنت كم هي هشاشة التعايش المفترض في هذه المدن. فيkd dama، فإن الواقع الأمني والسياسي في هذه المناطق لا يزال يحمل عوامل محفزة على احتكاك أحادي الجانب أو صدامات عنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

الخبير الإسرائيلي أمنون باري-سوليسيانو، الرئيس التنفيذي المشارك لمبادرة إبراهام، agriculture صورة قاتمة عن حال هذه المدن، مؤكداً أن أحداث مايو 2021 شكلت لحظة انهيار كامل في العلاقات بين الجانبين في مدن مثل اللد وعكا ويافا والرملة وغيرها، حيث تحول الجيران الذين عاشوا جنباً إلى جنب إلى خصوم في صراع عنيف دُمّرت خلاله الممتلكات وأضرمت النيران فيها، وتعرض المدنيون لهجمات وحشية. هذه الأحداث التي وصفها البعض بـ "أعمال الشغب" بينما وصفها آخرون بـ "الحرب الأهلية"، كانت وفقاً لباري-سوليسيانو أخطر أزمة داخلية شهدتها إسرائيل منذ تأسيسها.

مرور خمس سنوات على تلك الذكرى الأليمة يمنحنا فرصة لإعادة النظر في Lessons thereof، ومحاولة استخلاص الدروس منها. فالأزمة لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت جرس إنذار صوتاً عالياً يحذّر من أن التوترات الوطنية والاجتماعية والسياسية الكامنة تحت السطح يمكن أن تتجمع في لحظة وتشعل نار صراع واسع النطاق بين عرب ويهود يعملون ويدرسون معاً، لكنهم يعيشون في واقع موازٍ مليء بالشك والاغتراب والعداء، ينتظر اللحظة المناسبة للانفجار. وقد体重ت عوامل متعددة导致了 تصعيد مايو 2021.

ففي الخلفية، كان الصراع العنيف بين إسرائيل وحركة حماس في غزة مشتعلاً، كما أن أحداث حي الشيخ جراح في القدس والمواجهات في باحات المسجد الأقصى أثارت مشاعر قومية ودينية حساسة. وعلى الصعيد الإلكتروني، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي کم هائل من الرسائل التحريضية ودعوات للانتقام.

كما أن القادة السياسيين فضّلوا تأجيج المشاعر بدلاً من تهدئتها، ونشطت جماعات متطرفة يهودية في الشوارع برغبة معلنة في التصعيد، بينما اكتفت الشرطة في بعض المناطق بالوقوف مكتوفة الأيدي دون أن تقوم بواجبها في استعادة النظام العام. لكن كل ذلك لا يفسر وحده حدة وحشية التصعيد. على مدى سنوات طويلة، تراكمت لدى فلسطينيي 48 في المدن المختلطة مشاعر الحرمان والإهمال والاغتراب.

هناك فجوات عميقة بين الأحياء اليهودية والعربية، ونقص تمثيل الفلسطينيين في مراكز صنع القرار، وعدم تكافؤ في الخدمات البلدية، وشعور مستمر بعدم الانتماء الكامل. العديد من العرب في هذه المدن يحسون أنهم يعيشون في مدنهم لكنهم ليسوا شركاء كاملين في إدارتها أو تشكيل مستقبلها. هذا الشعور تفاقم بسبب إحساسهم بالتهديد من نشاط جماعات يهودية ذات أيديولوجيات قومية متطرفة تعمل على "تهويد" هذه المدن، وفرض سيادة مسلحة، وإثبات أن "اليهود يملكون البيت"، بدلاً عن بناء شراكة حقيقية.

Spatial inequality والعنصرية والتحريض والتطرف لا تزال سائدة. فما دام الاحتلال مستمراً ويتعمق في فظائعه، لا يوجد أفق سياسي واضح، وقد يكون الخطر أكبر في المستقبل. الخبراء الإسرائيليون يحذرون من أن ما كان يُنظر إليه سابقاً كتحدٍ يقتصر على مدن محددة مثل اللد أو عكا أو يافا، قد يتحول إلى تحدٍ شامل لإسرائيل ككل، لأن الإهمال والتمييز والعنصرية تشكّل تهديداً حقيقياً لاستقرار وأمن وازدهار المجتمع الإسرائيلي.

ويختتم باري-سوليسيانو بالتأكيد على أن إسرائيل إذا كانت جادة في منع اندلاع جولة جديدة من الصراع الداخلي، فعليها الاستثمار بجدية أكبر في تحقيق المساواة المدنية، وسد الفجوات بين المجموعات، وضمان تمثيل عادل، وتعزيز التعليم من أجل حياة مشتركة، ومكافحة العنصرية والقومية المتطرفة بحزم. فاستمرار الصراع والاحتلال يغذي المخاوف والمشاعر القومية والتوترات داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.

هذه التحليلات الإسرائيلية تعترف ضمنياً بأن المعاناة والاضطهاد والتضييق العنصري الذي يواجهه فلسطينيو 48 سيكون السبب الطبيعي لاندلاع احتجاجات مشروعة ضد سياسات الاحتلال والتمييز، ولن تنجح كل محاولات الترويض والتدجين في إسكات الصوت المطالب بالعدالة والمساواة





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