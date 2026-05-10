قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر.. صراع بين التشريعات الوطنية والضغوط الأوروبية

تحليل مفصل للجدل المثار حول مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر والمخاوف من تأثير تمويلات الاتحاد الأوروبي واتفاقية سيداو على القيم الدينية والاجتماعية.

يشهد المجتمع المصري في الآونة الأخيرة حالة من الغليان والجدل الواسع الذي لم يتوقف منذ تسريب بعض بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث تحول الملف إلى ساحة للسجال بين التيارات المختلفة نتيجة ما حمله من مواد أثارت مخاوف عميقة بشأن مستقبل الأسرة والروابط الاجتماعية.

وقد تصاعد هذا الجدل بشكل ملحوظ عقب إحالة مجلس النواب للقانون إلى اللجان المتخصصة، تزامنا مع تنظيم حلقة نقاشية تحت عنوان نحو قانون للأحوال الشخصية يحقق العدالة ويدعم الروابط الأسرية. هذه الندوة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، شهدت حضورا لافتا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجتمع المدني، إلا أن ظهور شعار الاتحاد الأوروبي بشكل بارز على منصة الندوة أثار تساؤلات مشروعة حول طبيعة التدخل الخارجي في تشريع يمس تفاصيل حياة أكثر من مائة وعشرين مليون مصري.

وفي خضم هذه النقاشات، برزت مقترحات وصفها الكثيرون بالصادمة، حيث طالبت النائبة أمل سلامة باستحداث ما يسمى نفقة عشرة السنين كنوع من التعويض الإضافي للزوجة المطلقة، وذلك بهدف رد اعتبارها بعد سنوات من الزواج وتربية الأبناء. هذا المقترح وحده كان كفيلا بإشعال موجة من الانتقادات التي رأت في هذه المطالب أعباء مالية إضافية تفاقم من أزمات المجتمع بدلا من السعي نحو لم شمل الأسرة.

ولا تتوقف الإشكاليات عند هذا الحد، بل تمتد إلى مواد القانون الـ 355 التي تضمنت بنودا يراها منتقدون مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية، مثل حظر الطلاق الشفوي، وفرض قيود صارمة على تعدد الزوجات عبر اشتراط موافقة الزوجة كتابيا، مع منحها الحق في طلب فسخ عقد الزواج بعد فترة قصيرة، بالإضافة إلى استمرار حق الحضانة للأم حتى في حال زواجها من شخص آخر، وهي نقاط يرى البعض أنها تؤدي إلى تفكيك كيان الأسرة التقليدي وتزيد من حدة النزاعات القضائية. وما زاد من حدة التوجس هو الربط المباشر بين هذه التوجهات التشريعية وبين الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي، حيث أطلق الاتحاد برنامج تمكين للمرأة المصرية بمنحة تصل إلى عشرة ملايين يورو على مدار ثلاث سنوات، تهدف ظاهريا إلى تعزيز المساواة والتمكين الاقتصادي.

ولكن المراقبين يربطون بين هذه المنح والضغط من أجل تعديل قوانين الحضانة والنفقة والطلاق لتتوافق مع اتفاقية سيداو للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. كما أن اتفاقية الشراكة الكبرى بين مصر ومفوضية الاتحاد الأوروبي بقيمة سبعة مليارات وأربعمائة مليون يورو تضمنت مذكرات توضيحية تشير إلى الحوكمة وحقوق الإنسان كمطلب أساسي، وهو ما يفسره البعض بأنه شرط ضمني لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية التي تتبناها القارة الأوروبية، والتي يرى الأزهر الشريف أنها قد تروج لنماذج غربية تهدم المجتمعات العربية والإسلامية وتصدم القيم الموروثة.

ومن جانب آخر، تشير رؤى بحثية متخصصة إلى أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي لحقوق الإنسان هي علاقة تمويلية بامتياز، حيث يتم تقديم حزم مالية ضخمة مرتبطة بتوجهات فكرية وقيمية محددة يسعى الاتحاد لفرضها. وتؤكد الباحثة فاطمة عبدالرؤوف أن التدخل الأوروبي لا يكون دائما بشكل مباشر وصارخ على المنصة، بل يتم عبر تمويل منظمات ورموز تحمل نفس المرجعية الفكرية.

وقد كشفت تفاصيل من الندوة عن نقاشات تمس هوية الدولة المصرية، حيث طرحت تساؤلات حول ما إذا كانت مصر دولة دينية تلتزم بآراء الفقهاء القدامى مثل ابن تيمية وأحمد بن حنبل، أم أنها دولة مدنية يجب أن تتبنى قوانين أسرية تشبه تلك الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي. هذا الطرح يثير مخاوف حقيقية من محاولة صنع نسخة مشوهة من المجتمع الأوروبي في قلب مصر، من خلال فرض وجوه مستلبة ثقافيا وقيميا تتصدر المشهد التشريعي بدعم خارجي، مما يجعل القانون الجديد ليس مجرد تنظيم اجتماعي، بل ساحة لصراع الهوية والقيم المجتمعية





