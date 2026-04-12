قاليباف: أمريكا لم تكسب ثقة إيران.. وطهران تقدم مبادرات مستقبلية في المفاوضات

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة في كسب ثقة إيران، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت مبادرات 'تتطلع للمستقبل'. كما أعرب عن تقديره لجهود باكستان في تسهيل المفاوضات. في المقابل، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تفاؤله بعودة إيران إلى المفاوضات وقبول شروط واشنطن.

أكد رئيس البرلمان ال إيران ي محمد باقر قاليباف أن الوفد ال إيران ي قدم مبادرات 'تتطلع للمستقبل' خلال المفاوضات التي جرت في إسلام آباد، ولكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تتمكن من كسب ثقة الوفد ال إيران ي. ووفقًا لوكالة فارس، صرح قاليباف قائلاً: 'في مقابل مبادراتنا، لم تتمكن أمريكا من كسب ثقة إيران . قبل المفاوضات ، أكدنا أننا نملك حسن النية والإرادة اللازمة، ولكن بسبب تجارب الحروب السابقة، لا نثق بالطرف المقابل'.

وأضاف: 'زملائي في الوفد الإيراني 'ميناب 168' قدموا مبادرات تقدمية، لكن الطرف المقابل في نهاية المطاف لم يتمكن خلال هذه الجولة من المفاوضات من كسب ثقة الوفد الإيراني. أمريكا فهمت منطقنا ومبادئنا، والآن حان الوقت لتقرر ما إذا كانت قادرة على كسب ثقتنا أم لا؟'. وتابع قاليباف: 'نحن نعتبر دبلوماسية القوة أسلوبًا آخر إلى جانب النضال العسكري لاستعادة حقوق الشعب الإيراني، ولن نتردد لحظة في السعي لترسيخ إنجازات الأربعين يومًا من الدفاع الوطني الإيراني. أنا ممتن لجهود دولة باكستان الشقيقة والصديقة لتسهيل عملية هذه المفاوضات، وأرسل تحياتي إلى الشعب الباكستاني'.\كما صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قائلاً: 'إيران جسد واحد بـ 90 مليون روح، أنا ممتن لجميع أبناء الشعب الإيراني البطل الذين دعموا أبناءهم في الشوارع بتوصية من قائد الثورة الإسلامية وقدموا لنا الدعوات الصالحة، وأقول 'خدا قوت' (وفقكم الله) لزملائي في هذه المفاوضات المكثفة التي استمرت 21 ساعة. لتحيا إيران العزيزة وتخلد!'. يشير هذا التصريح إلى الوحدة الوطنية والدعم الشعبي للقضية الإيرانية، مع التأكيد على أهمية الدبلوماسية كأداة لتحقيق الأهداف الوطنية. تعكس هذه التصريحات موقفًا ثابتًا من قبل القيادة الإيرانية، مع التركيز على أهمية الثقة المتبادلة كشرط أساسي لنجاح المفاوضات. كما تعبر عن التقدير لدعم الشعب الإيراني وجهود الدبلوماسيين في هذه العملية المعقدة. هذه التصريحات جاءت في سياق المفاوضات التي استضافتها باكستان، والتي تهدف إلى بحث القضايا العالقة بين إيران والولايات المتحدة.\من ناحية أخرى، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، عن اعتقاده بأن إيران ستعود في النهاية إلى المفاوضات وستوافق على جميع الشروط التي تطلبها واشنطن. يعكس هذا التصريح وجهة نظر مختلفة تمامًا عن وجهة النظر الإيرانية، حيث يعتقد ترامب أن إيران ستخضع في النهاية للضغوط الأمريكية. نتابع تطورات الأحداث بعد فشل المفاوضات ورمي الكرة في ملعب إيران، حيث غادرت واشنطن بعرض أخير، وطهران ترهن التقدم بحل قضايا شائكة مثل 'هرمز'. هذا يشير إلى استمرار التوتر وعدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، مع التركيز على القضايا الأمنية والاقتصادية الحساسة. يبدو أن الجانبان ما زالا متمسكين بمواقفهما، مما يجعل التوصل إلى حل وسط أمرًا صعبًا في الوقت الحالي. تترقب المنطقة والعالم تطورات هذه القضية، مع الأمل في إيجاد حل سلمي يخدم مصالح جميع الأطراف





