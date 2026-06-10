قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة وإلى أفغانستان

تصل مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة وأفغانستان، ضمن حملة لإغاثة الفلسطينيين والشعب الأفغاني.

وصلت قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة ضمن الحملة الشعبية ل إغاثة الفلسطينيين، بالإضافة إلى توزيع 800 سلة غذائية على 800 أسرة في ولاية فراه ب أفغانستان ، وتقديم 1,559 خدمة طبية ل497 مستفيدًا بمركز الأطراف الصناعية في مأرب.

وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل سلالًا غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. تسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث - الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة - تلك المساعدات، حيث تعمل الفرق الميدانية التابعة له على إيصال المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح.

ولا يقتصر الدعم السعودي على الإمداد الغذائي، بل يمتد ليشمل تدخلات حيوية تشمل تشغيل المطبخ المركزي وتوفير الوجبات الساخنة، ومشاريع تحلية المياه، وإزالة الركام، ودعم القطاع الطبي بالإمدادات وسيارات الإسعاف. يأتي ذلك امتدًا لمواقف المملكة الثابتة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.

وفي أفغانستان، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 800 سلة غذائية على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام في مركز ولاية فراه، مما يمنح (4800) فرد بواقع (800) أسرة، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ للعام 2026م. هذا ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناته.

أما في محافظة مأرب، فقد قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل خدمات طبية متنوعة ل497 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة. حيث تم تقديم 1559 خدمة، وتوزعت النسبة بين الذكور (67%) والإناث (33%)، بالإضافة إلى أن نسبة النازحين كانت (80%) والمقيمين (20%). تأتي هذه الجهود ضمن المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة لرفع إمكانات القطاع الصحي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قافلة مساعدات قطاع غزة أفغانستان إغاثة شعب فلسطيني شعب أفغاني

United States Latest News, United States Headlines