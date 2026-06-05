قاضي فيدرالي أمريكي يلغي سياسات ترامب التي استهدفت طالبي اللجوء والمهاجرين

حكم قضائي أمريكي يلغي مجموعة من سياسات إدارة ترامب التي علّقت البت في طلبات اللجوء وجمّدت طلبات الهجرة لملايين المهاجرين، مع إدانة صريحة للتمييز القائم على national original.

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، الجمعة، حكماً يقضي بإلغاء مجموعة من سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي استهدفت طالبي ال لجوء والمهاجرين الساعين إلى الحصول على مزايا قانونية.

وكانت الإدارة قد علّقت العام الماضي، إلى أجل غير مسمى، البتّ في طلبات اللجوء، وجمّدت طلبات الهجرة المقدّمة من أشخاص يندرجون ضمن نطاق حظر السفر، إلى جانب إجراءات أخرى، ما ترك ملايين المهاجرين في الولايات المتحدة في حالة من الغموض القانوني. كتب القاضي ديفيد ماكونيل، المعيّن من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في حكمه: "لقد وضعت السياسات المطعون فيها حياة عدد لا يُحصى من الأفراد في حالة جمود، فقط بسبب بلدان ميلادهم.

وبعد أكثر من ستة أشهر، لا يزال كثير من هؤلاء الأشخاص بلا عمل، وبلا وضع قانوني، ومن دون أي قدرة حقيقية على التخطيط لمستقبلهم". وتابع القاضي ماكونيل في أحكامه: "إن الحكومة تدعو المحكمة فعلياً إلى غض الطرف وتجاهل الأدلة القوية على العداء للمهاجرين المعروضة أمامها. إن القيام بذلك يتطلب سذاجة بالغة من جانب المحكمة. ولسوء حظ الحكومة، فإن هذه دعوة سترفضها المحكمة".

وكانت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية قد طبقت هذه السياسات العام الماضي بعد حادث إطلاق نار ينسب إلى مواطن أفغاني على عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة. وقد دفع المتهم ببراءته من التهم الموجهة إليه. بدورها، علقت مدافعة الحقوق المدنية، في بيان، إن الحكم "يؤكد مبدأً أساسياً مفاده أن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها إغلاق مسارات الهجرة القانونية أو التمييز ضد الأشخاص بناءً على جنسياتهم".

وأضافت: "يسرنا أن المحكمة أدركت العواقب الإنسانية المدمرة لهذه السياسات؛ فمجتمعاتنا تستحق إجراءات عادلة تحكمها القوانين، لا استهدافاً سياسياً قائماً على الخوف والتمييز"





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