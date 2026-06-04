قاسم يرفض نتائج مفاوضات لبنان مع إسرائيل ويصفها بالمذلة

رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم نتائج المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل واعتبرها مذلة وعبثية، مشيراً إلى أنها تهدف لإخضاع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى.

أعلن الأمين العام ل حزب الله نعيم قاسم رفض ه القاطع لنتائج المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي جرت في واشنطن، واصفاً إياها بأنها عبثية ومذلة ومخزية للبنان.

وفي بيان أصدره بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني، أكد قاسم أن هذه النتائج مرفوضة جملة وتفصيلاً من شرائح واسعة من الشعب اللبناني، معتبراً أن الإعلان المشترك بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يعكس الرؤية الأمريكية الإسرائيلية لمستقبل لبنان ويهدف إلى إخضاعه لمشروع إسرائيل الكبرى. وأوضح قاسم أن الاتفاق المعلن يعتمد على وقف كامل لنيران حزب الله وإخلاء عناصره من منطقة جنوب الليطاني، وهو ما يراه استسلاماً وهزيمة وتحقيقاً لأهداف العدو.

وأضاف أن جعل نزع سلاح المقاومة منطلقاً لأي اتفاق يعني إعدام قوة لبنان وتهديداً وجودياً بإبادة شعبه المقاوم. كما حذر من أن هذا التوجه يهدف إلى تخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة بين اللبنانيين لمصلحة إسرائيل





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حزب الله نعيم قاسم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية رفض وقف إطلاق النار

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