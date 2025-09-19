قاسم يدعو السعودية للحوار ويؤكد تمسك حزب الله بسلاحه

في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل، دعا الشيخ نعيم قاسم السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة، وحدد أسس الحوار. وأكد قاسم على تمسك الحزب بسلاحه ورفضه لنزع السلاح قبل رحيل الاحتلال الإسرائيلي.

ألقى نائب الأمين العام ل حزب الله ، الشيخ نعيم قاسم ، كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال إسرائيل لقائد المجلس العسكري في الحزب إبراهيم عقيل، في 20 سبتمبر/أيلول 2024، وقياديين آخرين في وحدة 'الرضوان'. في كلمته، دعا قاسم المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ، محدداً أسساً لذلك. أولاً، الحوار لمعالجة الإشكالات وتأمين المصالح. ثانياً، الحوار الذي يعتبر إسرائيل العدو. ثالثاً، تجميد خلافات الماضي للتفرغ لمواجهة إسرائيل .

حذر قاسم من منعطف خطير في المنطقة، مشيراً إلى أن الوضع الإقليمي بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر قد تغير. وأكد أن أهداف إسرائيل تمتد إلى دول عدة في المنطقة، بما في ذلك فلسطين، ولبنان، والأردن، ومصر، وسوريا، والعراق، والسعودية، واليمن، وإيران. أدان قاسم الهجوم الإسرائيلي على مقر قيادة حماس في الدوحة، مؤكداً أن سلاح حزب الله موجه حصراً نحو إسرائيل، محذراً من أن الضغط على المقاومة يخدم إسرائيل. دعا قاسم القوى اللبنانية الداخلية إلى التعاون وتجاوز الخلافات، مؤكداً على أهمية الانتخابات النيابية والإعمار والإصلاح المالي ومكافحة الفساد، وتفعيل استراتيجية أمن وطني. شدد قاسم على أن الحزب يطرح الحوار من موقع قوة، مجدداً تمسكه بسلاحه. اعتبر أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً على ضرورة إيقاف العدوان والعمل على الإعمار. أكد الحزب استعداده للتعاون مع الجيش اللبناني. يعكس هذا الخطاب موقفاً ثابتاً من حزب الله في مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية. \في سياق متصل، تطرق قاسم إلى مبادرة المبعوث الأمريكي السابق، توماس باراك، التي تضمنت نزع السلاح غير الحكومي، بما في ذلك سلاح حزب الله، مقابل انسحاب إسرائيل من نقاط حدودية والإفراج عن أموال للإعمار. أشار إلى أن مجلس الوزراء اللبناني وافق على حصر السلاح بيد الدولة، في حين يرفض حزب الله تسليم سلاحه، مؤكداً أنه سلاح مقاومة موجه نحو إسرائيل. استذكر قاسم تصريحات سابقة له، مؤكداً على ضرورة رحيل الاحتلال الإسرائيلي أولاً قبل المطالبة بنزع سلاح المقاومة. يعكس هذا الموقف إصرار حزب الله على الاحتفاظ بسلاحه كأداة للدفاع عن لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ورفض أي محاولات للضغط عليه للتخلي عن هذا السلاح قبل تحقيق مطالب المقاومة. يمثل هذا الخطاب تأكيداً على رؤية حزب الله للأزمة في المنطقة، وتحديداً للصراع مع إسرائيل، وتقديم رؤية حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة والتحديات المرتبطة بها. كما يعكس الخطاب استمرار حزب الله في لعب دور رئيسي في الشأن السياسي اللبناني، وتحديداً في مسألة المقاومة ومواجهة إسرائيل. هذا يعزز من أهمية الخطاب في فهم التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يستعرض الخطاب الموقف الحالي لحزب الله من القضايا الداخلية اللبنانية، مثل الانتخابات النيابية، والإعمار، والإصلاح المالي، ومكافحة الفساد، مما يوضح رؤية الحزب لكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه لبنان. \في سياق أوسع، أشار قاسم إلى الحرب الشاملة التي اندلعت في سبتمبر/أيلول 2024 بين حزب الله وإسرائيل، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وأوضح أن إسرائيل خرقت هذا الاتفاق آلاف المرات، مستمرة في احتلالها لخمسة تلال لبنانية ومناطق أخرى. هذه الإشارة تسلط الضوء على استمرار التوتر والصراع في المنطقة، وعلى التحديات التي تواجه جهود السلام والاستقرار. يؤكد هذا على طبيعة الصراع المستمر بين حزب الله وإسرائيل، وعلى رفض حزب الله للسياسات الإسرائيلية العدوانية، وإصراره على مقاومتها. يمثل هذا الخطاب فرصة لحزب الله لتجديد التزامه بدعم المقاومة الفلسطينية، وتأكيد استعداده للقتال إلى جانب حلفائه في مواجهة أي تهديد لإسرائيل. يعكس الخطاب أيضاً رؤية حزب الله للعلاقات مع دول المنطقة، وتحديداً السعودية، وتقديم مبادرة للحوار والتعاون، بناءً على أسس واضحة ومحددة. هذا يوضح سعي حزب الله لتوسيع نطاق تأثيره السياسي في المنطقة، وتعزيز علاقاته مع الدول التي تتبنى مواقف مماثلة تجاه إسرائيل. هذا يعكس إصرار حزب الله على موقفه من القضية الفلسطينية، وعلى رفضه للتطبيع مع إسرائيل، واستعداده للتعاون مع الدول التي تدعم القضية الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الخطاب الضوء على التحديات التي تواجه لبنان، ويدعو إلى الوحدة الوطنية والتعاون بين القوى السياسية لتجاوز هذه التحديات، والعمل على تحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد





حزب الله نعيم قاسم إسرائيل السعودية لبنان المقاومة نزع السلاح

