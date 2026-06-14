قادة أوروبا يرحّبون باتفاقية المذكرة بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكدون رفع العقوبات

القادة البريطانيين والفرنسيين والألمان والإيطاليين يعلنون استعدادهم لتخفيف العقوبات على إيران عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، ويطالبون بتنفيذ سريع للاتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز.

أبدى قادة الدول الأربع الكبرى - المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا - ترحيبهم الصريح بمذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكِّدين استعدادهم لتخفيف العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته حكوماتهم، حيث أشاروا إلى أن رفع العقوبات سيكون استجابةً لخطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب طهران، طالما التزم بتعهداته فيما يتعلق ببرنامجها النووي. ودعا القادة إلى تنفيذ الاتفاق بسرعة وكاملة، كما حثوا على استكمال المفاوضات التفصيلية التي ستحدد آليات الرقابة والتأكد من التزام جميع الأطراف. من جانبه، رحّب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق، واصفًا إياه بأنه "إنفراجة مهمة" في مسار التوترات الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد ستارمر أن هذا التفاهم يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الهدوء واستئناف الجهود الدبلوماسية لتخفيف الضغوط على المجتمع الدولي. كما أعرب عن امتناناته للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ولجميع الوسطاء الدوليين، ولا سيما باكستان، إلى جانب الدول الشريكة الأخرى التي ساهمت في دفع المفاوضات نحو هذا المسار الإيجابي. وشدد على أن النجاح في هذه العملية ما كان ليتحقق إلا بفضل الجهود الجماعية والتنسيق الوثيق بين جميع الأطراف المعنية.

في الوقت نفسه، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الاتفاق يمثل ثمرة جهود دبلوماسية مشتركة بجهود عدة دول وشركاء إقليميين. وحث جميع الفاعلين على تنفيذ المذكرة على وجه السرعة وبالكامل، مشيرًا إلى أن أحد أهم النتائج المتوقعة هو إعادة فتح مضيق هرمز بصورة عاجلة ودون أي شروط أو رسوم.

وأوضح المتحدث الرسمي عن البعثة الدولية أن استئناف حركة الملاحة البحرية في المضيق بدون قيود يعد أمرًا حيويًا لاستقرار المنطقة ولصحة الاقتصاد العالمي، نظراً لأهمية الممر المائي في نقل النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. وأكد أن المجتمع الدولي سيواصل تقديم الدعم الكامل لضمان سير الاتفاق وفق الخطط المتفق عليها، مع متابعة دقيقة للتطورات لضمان عدم عودة التوترات إلى سابقتها





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