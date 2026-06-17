قادة مجموعة السبع يرحبون بالاتفاق الأميركي الإيراني بشأن مضيق هرمز والنووي

قادة مجموعة السبع يرحبون بالاتفاق الأميركي الإيراني حول إعادة فتح مضيق هرمز ومنع طهران من حيازة السلاح النووي، ويؤكدون أهمية حرية الملاحة، وسط تفاؤل أميركي وتباين في المواقف بشأن لبنان.

رحب قادة دول مجموعة السبع ، خلال اجتماعهم في منتجع إيفيان الفرنسي، بالاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران حول إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية ومنع طهران من حيازة أسلحة نووية.

وأكد البيان الختامي للقمة، الذي نقلته وكالة رويترز، أن حرية الملاحة وحق العبور دون أي قيود أو رسوم هما ركيزتان أساسيتان للتجارة العالمية. وتعهد القادة بالعمل على تقليل الاعتماد على هذا الممر المائي الحيوي وزيادة الاحتياطيات العالمية من الطاقة. كما أعربوا عن استعدادهم للمساهمة في تنفيذ هذا الاتفاق، بالإضافة إلى دعم الجهود التي تبذلها القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله من خلال وقف فوري وقوي لإطلاق النار في لبنان.

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هذا الاتفاق يمثل إنجازاً دبلوماسياً كبيراً يحقق معظم أهدافه المتعلقة بمنع إيران من تطوير سلاح نووي. وأشار إلى أن الاتفاق سيفتح الباب أمام عودة تدفق النفط عبر مضيق هرمز، مما سيسهم في خفض أسعار الطاقة وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ومع هذا التفاؤل الأميركي، لا تزال تفاصيل الاتفاق محدودة، حيث من المتوقع توقيع إطار أولي في سويسرا يتضمن إعادة فتح المضيق أمام ناقلات النفط، وتقديم حوافز مالية لإيران مقابل التزامها بشروط معينة، بالإضافة إلى إطلاق مفاوضات تستمر 60 يوماً لحل القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وفي السياق نفسه، رحبت كل من فرنسا وبريطانيا، اللتان تقودان المهمة البحرية هرمز لتأمين الملاحة في الخليج، بالاتفاق، وأبدتا استعدادهما لدعم عمليات إزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية.

وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن المباحثات ركزت على قدرات إزالة الألغام، باعتبارها أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. ولكن تقارير غربية تحدثت عن تردد أوروبي بشأن المشاركة العسكرية المباشرة في هذه العمليات، بسبب المخاطر الأمنية وعدم وضوح آليات التنفيذ. وذكرت وكالة بلومبيرغ أن بعض الدول الأوروبية أعادت تقييم مشاركتها في ضوء المهلة الزمنية القصيرة التي حددها ترامب لإتمام التفاهمات النهائية. وأظهرت التصريحات الأميركية والإيرانية تبايناً واضحاً بشأن الوضع في لبنان.

فقد اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان يمثل انتهاكاً للاتفاق، وأكد أن الحرب لن تنتهي بالكامل دون انسحاب القوات الإسرائيلية. في المقابل، أوضح مسؤولون أميركيون أن الانسحاب الإسرائيلي ليس شرطاً ضمن التفاهم، وأن لإسرائيل حق الرد على أي هجمات من حزب الله. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قوات بلاده ستبقى في الأراضي اللبنانية.

من جانبه، قال ترامب إنه لا يعتقد أن التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله سيؤدي بالضرورة إلى انهيار الاتفاق، لكنه أبدى انزعاجه من استمرار المواجهات، معتبراً أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله طالت أكثر مما ينبغي وتسببت بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا. ويظل الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز محور اهتمام المجتمع الدولي، وسط جهود دبلوماسية مكثفة لتحقيق الاستقرار في المنطقة





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