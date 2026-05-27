قادة عربية يتجمعون في صلوات عيد الأضحى بدعوات للسلام ودعم فلسطين

قادة وزعماء من إحدى عشرة دولة عربية أدوا صلاة عيد الأضحى في مساجدهم الرئيسية، مبرزين دعوات للسلام والاستقرار وتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني وسط أجواء إيمانية مفعمة بالفرح.

في السعودية، امتاز المشهد بأداء النائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن نهار بن سعود صلات العيد في المسجد النبوي، تلاه خطبة الإمام الشيخ أحمد بن علي الحذيفي التي شددت على أهمية الوحدة والمحبة وتعزيز أمن الدولة واستقرارها. أما في المسجد الحرام، فقد ألقى إمام المسجد الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة كلمة حثت فيها المصلين على تقوى الله والالتزام بطاعته، معبراً عن أمانيه للسلام في الأراضي المقدسة.

في قطر، أقام أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني صلاة العيد في مصلى لوسيل بالدوحة بحضور مسؤولين وسكان المدينة، بينما شدد الخطيب يحيي النعيمي على أن هذه المناسبة تتجسد فيها معاني الطاعة والشكر لله، وتعزيز صلة الأرحام وإحياء السنن النبوية. وفي سلطنة عمان، أدى السلطان هيثم بن طارق الفريضة في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بحضور الأسرة المالكة والقادة العسكريين، وألقى وزير الأوقاف محمد بن سعيد المعمري كلمة أظهر فيها أن الدين يربط الإنسان بحياته ومسؤولياته، ودعا إلى مساندة الفلسطينيين بالدعاء والرحمة.

الإمارات احتفلت بالعيد في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، حيث ألقى رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر الدرعي خطبة ربطت بين الصدق والثقة وأثرهما في بناء المجتمعات، كما وثق الإعلام الرسمي حضور ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في مسجد الدولة الكبير بالكويت مع كبار الشيوخ والمسؤولين. في مصر، قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة العيد في مسجد الرحمن الرحيم بالدلتا الجديدة، وتراكمت أعداد المصلين في الساحات العامة والمساجد المصرية، في جو من الفرح والسكينة.

وفي فلسطين، استطاع نحو 140 ألف مصلٍ أداء صلاة العيد في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية، بينما أقيمت صلوات في غزة في ساحات مفتوحة ومصليات مؤقتة، ما عكس صمود الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال. جميع هذه الفعاليات، إلى جانب الصلوات التي أقامها العُلماء والمسؤولون في العراق وسوريا والأردن، رسخت رسالة وحدة العالم الإسلامي وتأكيده على التضامن مع الفلسطينيين، مع تأكيد القادة على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقتهم وتعزيز قيم المحبة والتآخي في شهر العيد





