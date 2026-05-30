قائمة منتخب مصر النهائية لكأس العالم 2026 تعلنها الهيئة الفنية

المنتخب المصري يعلن عن قائمة 26 لاعباً للمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، مع استبعاد أقطاي عبد الله وتحضير للودية ضد البرازيل.

أعلن الجهاز الفني ل منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، عن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم 2026 ، التي ستعقد في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو إلى 19 يوليو من العام المقبل.

جاء هذا الإعلان بعد مرحلة الاختبارات والمعسكرات التدريبية التي خضع لها اللاعبون، حيث تم اختيار 26 لاعباً ممن يملكون القدرة الفنية والبدنية للمنافسة على أعلى المستويات الدولية. وقد صرح مدير المنتخب، إبراهيم حسن، بأن اللجنة الفنية قررت استبعاد أقطاي عبد الله من القائمة الأولية، مؤكداً أن الاختيار تم بناءً على معايير أداء محددة وضغط المباريات الأخيرة. تم تقسيم القائمة بحسب المراكز لتوفير توازن تكتيكي بين خطوط الدفاع والوسط والهجوم.

في خط الدفاع ارتدى القميص الأخضر 9 لاعبين: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، وكريم حافظ، الذين يمتازون بالخبرة والثبات الدفاعي وقدرة على اللعب على أجنحة متعددة. أما خط الوسط فقد شمل مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد المعروف بلقب "دونغا"، محمود صابر، أحمد سيد المعروف بـ "زيزو"، إمام عاشور، مصطفى زيكو، محمود حسن المعروف بلقب "تريزيغيه"، إبراهيم عادل، وهيثم حسن، الذين يجمعون بين الإبداع في صناعة اللعب والقدرة على الضغط العالي وتحويل الهجمات إلى فرص تهديفية.

وفي خط الهجوم سُجِّل عدد من اللاعبين المتخصصين في إنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف، على أن يتم تحديد لاعبهم الأساسي وفقاً للخطة الفنية التي سيعتمدها المدرب خلال فترة التقارب إلى البطولة. أوضح إبراهيم حسن أن بعثة المنتخب ستتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت القادم لاستكمال الاستعدادات النهائية قبل الانطلاق إلى دول الاستضافة.

ستجرى مباراة ودية حاسمة أمام منتخب البرازيل في ولاية أوهايو بتاريخ 6 يونيو، لتكون الأخيرة ضمن جدول الاستعدادات وتمنح اللاعبين الفرصة لتجربة أسلوب لعب الخصم القوي وتقييم الأداء الجماعي قبل الخوض في منافسات المونديال. يُذكر أن نسخة 2026 من كأس العالم ستشهد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة، ما سيزيد من حجم المنافسة ويجبر الفرق على رفع مستوياتها الفنية والبدنية لتلبية طموحات المشجعين والوطن.

وفي ضوء هذه الإضاءة، يواصل الجهاز الفني وضع خُطط محكمة لضمان تحقيق أفضل النتائج، مع التركيز على تعزيز الروح القتالية والانضباط التكتيكي داخل صفوف "الفراعنة"





