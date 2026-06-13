قائمة المنتخب السعودي: مزيج لافت بين الخبرة والشباب

يظهر قائمة المنتخب السعودي مزيجاً لافتاً بين الخبرة والشباب، حيث تتواجد عناصر تجاوزوا الثلاثين إلى جانب أسماء واعدة تمثل مستقبل الكرة السعودية.

كشفت أعمار قائمة المنتخب السعودي مزيجا لافتا بين ال خبرة والعناصر الشابة، في توليفة تجمع لاعبين تجاوزوا الثلاثين وأسماء واعدة تمثل مستقبل الكرة السعودية، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متنوعة قبل الاستحقاقات القادمة.

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي المنتخب في القائمة الحالية نحو 28.4 عام، وهو معدل يعكس توازناً واضحاً بين النضج الفني والطاقة البدنية، خصوصا مع وجود عناصر تمتلك خبرات دولية كبيرة إلى جانب مواهب شابة بدأت تفرض حضورها بقوة. ويتصدر الحارس أحمد الكسار قائمة الأكبر سناً بعمر 35 عاماً، يليه سالم الدوسري ومحمد العويس بـ34 عاماً، فيما يمثل الثلاثي الشبان مصعب الجوير وصالح أبو الشامات ومحمد أبو الشامات أصغر الأسماء في القائمة.

كما يبرز خط الدفاع كأكثر الخطوط استقراراً من ناحية الأعمار، بوجود عناصر في منتصف العشرينيات مثل سعود عبدالحميد ومتعب الحربي ونواف بوشل، بينما يجمع الوسط بين الخبرة والشباب بقيادة سالم الدوسري ومحمد كنو إلى جانب الجوير والجهني. أما هجوم الأخضر، فيبدو الأكثر تنوعاً، حيث تتواجد الخبرة ممثلة في صالح الشهري وعبدالله آل سالم، مقابل سرعة وحيوية عناصر مثل أيمن يحيى وخالد الغنام وفراس البريكان.

وفي هذا السياق، يبدو أن الجهاز الفني يفضل توازن بين الخبرة والشباب، مما يمنحهم فرصاً جيدة للنجاح في الاستحقاقات القادمة. ويتوقع أن يظهر المنتخب السعودي بقوة في المباريات القادمة، مع وجود عناصر شابة تمثل المستقبل للكرة السعودية





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