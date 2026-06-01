قائمة المنتخب السعودي النهائية لكأس العالم 2026 تضم 26 لاعبًا واستمرار ثلاثة احتياطيين في المعسكر

أعلن المدرب جورجيوس دونيس القائمة النهائية للمنتخب السعودي المكونة من 26 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم 2026 ، مع استمرار ثلاثة لاعبين إضافيين في المعسكر تحسبًا لاستبدال أي لاعب مصاب وفق لوائح البطولة.

تسمح اللوائح باستبدال لاعب من القائمة قبل 24 ساعة من أول مباراة في حال الإصابة، وباستبدال حارس المرمى في أي وقت خلال البطولة. ضمت القائمة كل من محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكرى، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبدالحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، محمد كنو، عبدالله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، فراس البريكان، صالح الشهري، وعبدالله الحمدان.

وفي سياق متصل، سيبقى كل من عبدالله آل سالم، وعبدالرحمن الصانبي، وعبدالقدوس عطية في المعسكر التدريبي استعدادًا لأي طارئ، حيث أن لوائح الفيفا تمنح المنتخبات الحق في إجراء تبديلات incremental بسبب الإصابات قبل debut match. يواجه المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة فرقًا صعبة هي إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر، مما يعني تحديات كبيرة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

يذكر أن اختيار دونيس لهذه القائمة جاء بعد فترة طويلة من التقييم والمشاهدة، مع التركيز على التوازن بين الخبرة والشباب، حيث تضم القائمة عددًا من اللاعبين المشاركين في الدوري المحلي إلى جانب محترفين في أوروبا. من المتوقع أن تدخل السعودية المنافسة بهدف التطور عن مستواها في النسخ السابقة، حيث حققت نتائج لافتة في كأس العالم 2018، وتأمل في تكرار النجاح أو تجاوزه.

يبقى الحرس في مركز حراسة المرمى موضوعًا حيويًا، مع وجود محمد العويس كحارس أساسي محتمل، يليه منافسون مثل أحمد الكسار. في خط الوسط، يبرز أسماء مثل سالم الدوسري وعبدالله الحمدان كمحركات رئيسية للهجمات، المهاجمون مثل فراس البريكان وصالح الشهري مكلفون بترجمة الفرص. سيكون أداء المدرب دونيس وخططه التكتيكية عاملاً حاسمًا في توجيه الفريق خلال المواجهات الصعبة في المجموعة. في الختام، تمثل هذه القائمة خيارات إستراتيجية تهدف للوصول إلى أدنى حد ممكن من المخاطر مع الحفاظ على一颗Capacity للاستجابة للإصابات.

المشاركة في كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستكون فرصة للسعوديين لإظهار تقدم كرة القدم في المنطقة





