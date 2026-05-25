قائد كشافة شباب مكة المكرمة يحصل على الوشاح والوسام الذهبي تقديرا لدوره ومساهمته خدمة الحجاج والمعتمرين والزور خلال السنوات الماضية.

مكة المكرمة – الجزيرة – سليمان وهيب منح فريق كشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة الوشاح والوسام الذهبي للعديد من الشخصيات وهم الأستاذ حامد جابرالسلمي والأستاذ عبدالله محمد الهويمل مدراء تعليم منطقة مكة المكرمة سابقا الاستاذ احمدعيسي مدير فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة والقائد الكشفي المهندس حامد مصطفي ابوعصيدة من هيئة الطيران المدني بمحافظةجدة والمهندس هشام محمدسعيد ال كمال من محافظة الطائف والمستشار عمرصالح باسودان من فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة والأستاذ محمد سلطان المغربي رئيس جمعية خليص للتنمية.

وقام القائد الكشفي محمدمحراب صحبت جام بتقليدهم الوشاح الذهبي فيما قام ابنه المهندس نادر محمد محراب بتقليدهم الوسام الذهبي تقديرا لعطائهم في تقديم خدمتهم الجليلة والإنسانية وخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزور. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدم خدمات إرشادية وتوعوية جليلة للحجاج بالمدينة المنورة حضر المناسبة القائد الكشفي علي بكر هوساوي مؤسس فريق كشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة والقائد الكشفي الصحفي عبدالله محمد البصراوي رئيس نادي الليث بمحافظة الليث مديرقسم النشاط الكشفي بتعليم محافظة الليث ومدير مكتب رابطة الرواد بالمحافظة والقائد الكشفي الزميل عثمان خليفه مدني والعديد من الشخصيات والوجهاء والأعيان والأهل والأصدقاء وأفراد فرق الأشبال والفتيان والمتقدم والجوالة بكشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء.

من جهة أكد القائد الكشفي علي بكر هوساوي بأن هذا التكريم يأتي تقديراً لدورهم ومساهمتهم خدمة الحجاج والمعتمرين والزور بصفه خاصة والمجتمع المكي بصفة عامة خلال السنوات الماضية في العديد من المجالات ، معربا عن سعادته البالغة بهذه المبادرة التي تجسد الوفاء لأهل الوفاء





