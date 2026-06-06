قائد الجيش اللبناني في زيارة إلى باكستان: إيران ولبنان في صراع على المصالح

غادر القائد العام للجيش اللبناني رودولف هيكل لبنان متوجها إلى باكستان، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الباكستاني المشير عاصم منير. وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه باكستان جهودا في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. في الوقت نفسه، تتصاعد التوترات بين لبنان وإيران، حيث يرفض لبنان أن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو خدمة المصالح الخارجية. وتزعم إيران أن لبنان هو وطن اللبنانيين وليس تابعًا لأي قوة خارجية. في نفس الوقت، ينتقد النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي بعض المسؤولين والقوى في لبنان بسبب نقص المناعة الوطنية. ويؤكد النائب اللبناني عن كتلة حزب الله علي المقداد عدم وجود أي تواصل مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو غيره.

غادر قائد الجيش ال لبنان ي العماد رودولف هيكل لبنان متوجها إلى باكستان ، تلبية لدعوة رسمية من نظيره ال باكستان ي المشير عاصم منير، رئيس أركان الجيش وقائد قوات الدفاع ال باكستان ية.

ويأتي ذلك في ظل الجهود التي تقودها باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ربطت طهران التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بانهاء الحروب على كافة الجبهات في المنطقة، سيما في لبنان. وكان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى في إيران، قد حذر "من الخطأ الاستراتيجي الفادح الذي يرتكبه من يعتقدون أن المهادنة تمثل مخرجًا للأزمات في المنطقة", مؤكدا أن "الهندسة الجديدة للقوة لن تبنى على حساب المقاومة", في إشارة إلى انخراط لبنان في مفاوضات مع إسرائيل.

وأشار إلى أن "الأوهام الدبلوماسية ثمنها باهظ، وأن السلام الدائم لا ينبت إلا من رحم توازن القوى، لا من أوهام التعهدات الجوفاء". في المقابل، صعد الرئيس اللبناني جوزيف عون لهجته تجاه إيران و"حزب الله" خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، مؤكدا أن أمين عام الحزب نعيم قاسم "لا يمثل الشعب اللبناني". وشدد على أن لبنان يرفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو خدمة المصالح الخارجية.

كما وجه عون انتقادات مباشرة إلى طهران، معتبرا أن اللبنانيين يدفعون ثمن سياساتها ومصالحها الخاصة، داعياً إيران إلى الكف عن التدخل في الشأن اللبناني واحترام سيادة البلاد، مؤكدًا أن لبنان وطن اللبنانيين وليس تابعًا لأي قوة خارجية. مقتل ضابط وسائقه استهدفتهما مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان. انتقد النائب عن "حزب الله" إبراهيم الموسوي بعض المسؤولين والقوى في لبنان بـ"نقص المناعة الوطنية", معتبرا أن الاتفاق مع إسرائيل "عار واستسلام".

قال ميشيل عيسى السفير الأمريكي لدى لبنان إن المفاوضات التي جرت في واشنطن كانت "مهمة جدا", مشددا على أن لكل طرف حق اتخاذ قراراته. أكد النائب اللبناني عن كتلة "حزب الله" علي المقداد عدم وجود أي تواصل مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو غيره. "العالم يشهد تحولا هيكليا كبيرا"... أبرز تصريحات بوتين أمام منتدى بطرسبورغ





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