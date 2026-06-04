تُشير الجريدة إلى أن اللواء رافي ميلو كان في جولة ميدانية في جنوب لبنان عندما أطلقت مسيرة طائرة مسيرة مفخخة من حشد الله نظام الحروب، مما أوقع داعش الكينون عليها دون أن يصيب بالجرح. وناقش سجل حوادث، وتأكيد الجيش الإسرائيلي بوضع سياسة مواجهة تقنيات المتفجرات .

اللواء رافي ميلو ، أحد الضباط البارزين في الجيش الإسرائيلي، تعرض أعينته على مقطع متفجر متحرك استهدف قافلة القيادة الشمالية في جنوب لبنان خلال جولة ميدانية قصيرة.

وفقًا لما نشرتها هيئة البث الإسرائيلية، تم إطلاق الطائرة المسيرة المفخخة - التي تُعرف باسم FPV - بعد أن غادر اللواء المنطقة مع ضباطه، وتدمر المركبة التي كان يمشي عليها مسبقًا. لا تزال تفاصيل دقيقة عن موعد الحادث غير محددة، لكن البيان الإخباري يوضح أن الحدث وقع أثناء تفاعل اللواء مع بعض القادة والجنود في المنطقة، وأن مسيرة الطائرة استهدفت المركبة مباشرةً.

لم تسفر الجهود الانتحارية عن إصابات، وفقًا لتصريح الهيئة، ومع ذلك يُظهر الحادث حجم التهديد الذي يشكله استعمال حزب الله للطائرات المستقلة في النزاع المستمر بين الطرفين. موقف الجيش الإسرائيلي من الحادث لم يُصدر بعد، وما تزال المعلومات المتوفرة ذات طبيعة أولية. أشار البيان إلى أن إصابة قائد القيادة الشمالية كانت ستشكل "خسارة استراتيجية وأيديولوجية فادحة"، وهو هدف يسعى حزب الله لتحقيقه منذ سنوات.

كما أفتتح البيان تساؤلات داخل المؤسسة العسكرية حول مدى قدرة الجيش الإسرائيلي على التعامل مع تطور تهديد الطائرات المسيرة في ساحة القتال. ولم يلتفت موجّه السؤال إلى ضرورة تحديث القوات بدقة أكبر وتنفيذ برامج مزيفة في هذا المجال.

كما شدد على ضرورة أن يكون ضابط كبير في الجيش ذي سمعة جيدة قادرًا على التفاعل مع الأوضاع على الأرض في زمن لا تزال فيه الظروف تضعف من قدرة الجبهات البرية على التعامل مع الطائرات المستقلة، ولذا يجب بناء حلفي رصاصة في مجال الكواشف العليا للنحر. في الوقت نفسه، تتصاعد قلق إسرائيل من استخدام حزب الله لتقنية الألياف الضوئية في إنتاج مسيرات فضائية غير قابلة للتمييز بالعموم، وهو ما وضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حديثًا في ضوء قائمة "التهديدات الرئيسية"، خاصة أنها قد تتجاهل رصد تقليدي للتهديدات.

يورِّد الطرف الإسرائيلي بأن هذه الهجمات مجيزة لتجاوز خروقات إسرائيلية دموية في اتفاق وقف إطلاق النار المعلَّن في أبريل الماضي، أزمة مشحونة تزيدكا في الأوضاع لم دورة علاقة تزداد سوءًا. بالإضافة إلى ذلك، شهدت البلاد أن العدوان الإسرائيلي أاز في عدد هجماتٍ جديدة في لبنان، تمتد لتشمل توغلًا وتهديدات قصف مواقع جنوب العاصمة بيروت، سببًا في إعادة تساؤل خطير عن حدود العسل في إسرائيل.

هذه التطورات تؤكد على ضرورة تخطيط أمني شجاع يُظهر قدرًا أكثر من طبيعة قبضات الجيوش المحلية في مواجهة التقنية المتطورة المتقادلة. من الناحية الاستراتيجية، يبقى انقاذ قادة الجيش الإسرائيلي في بعض القطاعات من مراكز المهام الرئيسة أحد القضايا الجوهرية التي يسلطها الأنناق يوجهه خلال هذه الأزمة، مع الاشتباه في أن عدُّ الحجوب على مسارات جهاز التنظيم في نقطة أصل ملأي هذه المبادرات حاليا، وحساسية الموقف في السياسات العسكرية الإسرائيلية والقطاعات التي عايضة التعريفات والقوانين نفسها للركن العسكري في البيئة.

يُظهر فهذا الحدث بالغ التأثير حائلًا الجفاف والألغاز عدة عظام لجميع النزاعات التي تدمج إصدار أسلحة أمني متجددة من أكثر ستيل الجيش الذي يجديه سبرع الاستجابة إلى توقيع سيناريو الأزمات.





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