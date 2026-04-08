فيوري يتطلع لمواجهة جوشوا بعد نزال محمودوف.. و أتلتيكو يقترب من نصف نهائي أبطال أوروبا

يسعى تايسون فيوري لتحقيق نزال تاريخي مع جوشوا بعد مواجهة محمودوف، في حين يقترب أتلتيكو مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على برشلونة وباريس سان جيرمان على ليفربول

يسعى الملاكم البريطاني تايسون فيوري إلى حسم مواجهة تاريخية مع مواطنه أنتوني جوشوا ، والتي طال انتظارها، وذلك بعد نزاله المرتقب مع الملاكم الروسي أرسلانبيك محمودوف . يستعد فيوري لمواجهة محمودوف على أرض ملعب توتنهام هوتسبير يوم السبت المقبل، وذلك بعد عودته من الاعتزال للمرة الخامسة في مسيرته الاحترافية، وهو الظهور الأول له منذ ديسمبر 2024. يعتبر التخطيط لمواجهة جوشوا على رأس أولويات فيوري، نظرًا للفشل المتكرر في تحقيق هذا النزال المحلي الكبير في الماضي، والذي شغل الساحة الرياضية لفترة طويلة.

من جهة أخرى، يبدو أن إمكانية إقامة هذا النزال قد تضاءلت هذا العام بعد تعرض جوشوا لحادث سير مأساوي في نيجيريا في ديسمبر الماضي، والذي أسفر عن وفاة اثنين من أصدقائه المقربين وزميليه في الفريق، سينا جامي ولطيف أيوديل. وبالرغم من هذه الظروف الصعبة، استأنف جوشوا تدريباته وحضر مباراة ديونتاي وايلدر وديريك تشيسورا الأخيرة، في إشارة إلى تعافيه ورغبته في العودة إلى المنافسة.\من جانبه، أعرب الملاكم الروسي أرسلانبيك محمودوف عن ثقته في تحقيق الفوز على تايسون فيوري، على الرغم من اعترافه بعدم معرفته بالطريقة التي سيحقق بها هذا الانتصار. هذه التصريحات تعكس روح التحدي والإصرار التي يتمتع بها محمودوف، الذي يطمح إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على أحد أساطير الملاكمة.\وفي سياق متصل، وجه ديونتاي وايلدر تحديًا صريحًا إلى أنتوني جوشوا، داعيًا إياه إلى خوض نزال ملاكمة طال انتظاره بين بطلي العالم السابقين في الوزن الثقيل. جاء هذا التحدي بعد فوز وايلدر الصعب على ديريك تشيسورا، مما يعزز من التوقعات حول إمكانية إقامة هذا النزال المثير. في سياق متصل شهد العالم الظهور العلني الأول للملاكم أنتوني جوشوا بعد نجاته من حادث السير المروع في نيجيريا. كما أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن تفاصيل البطاقة التمهيدية لعرض «غلوري إن جيزا»، في حين وصل الملاكم ديريك تشيسورا إلى مؤتمر صحفي على متن دبابة عسكرية برفقة سياسي بريطاني، مما أضاف جوًا من الإثارة والتشويق. \في سياق آخر، في كرة القدم الأوروبية، تمكن أتلتيكو مدريد من رد اعتباره من برشلونة والتغلب عليه بنتيجة 2-0 في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في ملعب كامب نو. بهذا الفوز، وضع أتلتيكو مدريد قدمًا نحو الدور نصف النهائي، مسجلاً هدفين عن طريق خوليان ألفاريس وألكسندر سورلوث. في مباراة أخرى، حقق باريس سان جيرمان فوزًا هامًا على ليفربول بنتيجة 2-0 في ذهاب الدور ربع النهائي، ليقترب من التأهل للدور قبل النهائي. المباراة شهدت أداءً مميزًا من سان جيرمان، في حين ظهر ليفربول بمستوى متواضع، مع إبقاء المدرب على محمد صلاح على مقاعد البدلاء





تايسون فيوري أنتوني جوشوا أرسلانبيك محمودوف ديونتاي وايلدر دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد برشلونة باريس سان جيرمان ليفربول ملاكمة

