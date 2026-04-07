فينيسيوس يعلن رغبته في البقاء مع ريال مدريد

صرح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن رغبته في تجديد عقده مع ريال مدريد، مؤكدًا على سعادته باللعب في النادي الملكي ورغبته في البقاء لفترة طويلة. تحدث أيضًا عن التحديات التي واجهها، وعلاقته بالمدرب أربيلوا.

أعرب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن رغبته الصادقة في تجديد عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني، مؤكدًا أنه يتمنى البقاء داخل أسوار ملعب 'سانتياغو برنابيو' لفترة طويلة. ينتهي عقد فينيسيوس مع 'الميرنغي' في يوليو 2028، مما يفتح الباب أمام التكهنات حول مستقبله. في الآونة الأخيرة، انتشرت تقارير صحفية أشارت إلى اهتمام أندية الدوري السعودي للمحترفين بالظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، مما زاد من أهمية تصريحات اللاعب ووضعها تحت المجهر.

في مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين، تحدث فينيسيوس جونيور عن إمكانية تجديد عقده مع نادي ريال مدريد قائلاً: 'أتمنى أن أتمكن من البقاء هنا لفترة طويلة، يتبقى لي عام على العقد ونحن هادئون جداً لأن لدي ثقة الرئيس (فلورنتينو بيريز)'. وأضاف اللاعب: 'نحن مرتاحون ونعرف ما نريد وفي الوقت المناسب سنقوم بالتجديد، أريد أن أستمر هنا لفترة طويلة لأنه النادي الذي أحلم به وأنا سعيد جدًا'. هذه التصريحات تعكس مدى التزام اللاعب وولائه للنادي الملكي، وتُظهر رغبته في مواصلة مسيرته الكروية في صفوفه. \بالإضافة إلى حديثه عن تجديد العقد، تطرق فينيسيوس إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بمسيرته الكروية، بما في ذلك التحديات التي واجهها خلال الموسم الحالي. أشار اللاعب البرازيلي إلى أنه مر بلحظات صعبة خلال الموسم، حيث عانى من فترات جفاف تهديفي وتعرض لانتقادات من الجماهير. ومع ذلك، وصف هذه التجارب بأنها فرص للتعلم والتطور. أكد فينيسيوس أنه يشعر بأنه في أفضل نسخة له هذا الموسم، سواء من الناحية البدنية أو الفنية. وقد لعب العديد من المباريات بنجاح، مما يعكس العمل الجاد الذي بذله لتحسين مستواه. وفي سياق حديثه عن التحديات، أشار فينيسيوس إلى صعوبة السفر للالتحاق بالمنتخب الوطني، حيث يتطلب ذلك تغييرات في التوقيت والبلد وكل شيء آخر. لكنه أكد على استعداده الدائم لتمثيل منتخب بلاده بكل قوة وشغف. وأوضح أنه يعمل بجد داخل النادي ومع جميع أفراد الطاقم، بالإضافة إلى العمل مع المعالج الطبيعي في المنزل، ليكون جاهزًا بنسبة 100% للمباريات والمساهمة في تحقيق الفوز لفريقه. \تحدث فينيسيوس أيضًا عن تأثير المدرب ألفارو أربيلوا عليه، مشيدًا بالعلاقة المميزة التي تجمعهما. أكد اللاعب على أن أربيلوا منحه دائمًا الثقة والتشجيع، وقدم له التوجيهات اللازمة لتحسين أدائه. وأعرب عن استعداده لتقديم مباريات كبيرة لهذا النادي الذي منحه الكثير. تصريحات فينيسيوس تعكس التزامه وولائه لنادي ريال مدريد، ورغبته في مواصلة مسيرته الكروية الناجحة في صفوفه. كما أنها تُظهر مدى تقديره للثقة التي يوليها به المدرب والمسؤولون في النادي. من خلال هذه التصريحات، يبعث فينيسيوس برسالة واضحة إلى جماهير ريال مدريد، مؤكدًا على التزامه ببذل قصارى جهده لتحقيق المزيد من النجاحات مع الفريق





فينيسيوس جونيور ريال مدريد تجديد العقد الدوري الإسباني أربيلوا

