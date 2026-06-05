فيلكا الكويتية... جزيرة الذكريات التي تختصرها مياه البحر المتصاعدة

مع ارتفاع منسوب مياه البحر، تواجه جزيرة فيلكا الكويتية، ذات القيمة الأثرية والتاريخية، خطر الغمر تدريجياً. تقارير علمية تحذر من أن مساحات واسعة قد تغمر بحلول عام 2100، بينما يشهد سكان المنطقة تغيرات ملموسة في طول فترات المد العالي، ما يضع الجزيرة أمام مصير مجهول.

يخشى حسن الفيلكاوي، الذي يعود اسم عائلته إلى جزيرة فيلكا الكويتية، من أن تختفي أجزاء من الجزيرة التي عاش فيها طفولته بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.

جزيرة فيلكا، الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتراً من ساحل الكويت العاصمة، تتميز بانخفاض معظم أراضيها عن مستوى سطح البحر، مما يجعلها شديدة التأثر بالتغيرات البيئية. وعلى الرغم من قيمتها التاريخية والأثرية الكبيرة التي تمتد إلى فترات ما قبل الإسلام والعصر الهلنستي وبدايات التاريخ الإسلامي، إلا أنها غير مأهولة بالسكان بشكل دائم منذ عام 1990 بعد الغزو العراقي للكويت.

تشير دراسات عديدة، منها دراسة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عام 2014، إلى أن ارتفاع منسوب البحر بمقدار ثلاثة أمتار قد يؤدي إلى غمر نحو 75% من مساحة الجزر المنخفضة مثل فيلكا، ترتفع النسبة إلى 90% مع ارتفاع خمسة أمتار. وخلصت دراسة أحدث أجراها الدكتور جاسم البناي من جامعة أكسفورد عام 2020 إلى أن 31% من مساحة الجزيرة قد تغمر بارتفاع البحر متراً واحداً، و54% عند مترين، و87% عند ثلاثة أمتار، مع تحديد الساحل الشرقي كأكثر المناطق هشاشة.

ويتوقع الباحثون أن يرتفع منسوب البحر بمتوسط 25 سنتيمتراً عام 2050، و50 سنتيمتراً عام 2100 في سيناريوهات منخفضة الانبعاثات، وقد يصل المتر في سيناريوهات مرتفعة الانبعاثات. يلاحظ الفيلكاوي، الملقب باسم الجزيرة، تغيرات ملموسة في الواقع. فقد ازدادت أيام ارتفاع منسوب المياه فوق المعدل الطبيعي في الشتاء من سبعة أيام في الماضي إلى واحد وعشرين يوماً في الشتاء الماضي وثلاثين يوماً في موسم آخر.

ويصف كيف يجد ماء البحر نقاط الضعف ويتسلل فجأة ليغمر مساحات كبيرة، موضحاً أن المياه بدأت تصل بالفعل إلى بعض المواقع الأثرية المهمة دون أن تكون هناك تحركات جادة لمعالجة التهديد. هذه المشهدية اليومية تزداد مع تسارع ذوبان الجليد بسبب ارتفاع حرارة الأرض الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة، وهو ما تؤكده بيانات الوكالة الأوروبية للبيئة التي تسجل ارتفاعاً متسارعاً في مستوى البحار والمحيطات عالمياً





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جزيرة فيلكا ارتفاع منسوب البحر التغير المناخي المواقع الأثرية الكويتية معهد الكويت للأبحاث العلمية

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