فيفي عبده تنفجر بالضحك حول عدم معرفتها بمونيكا بيلوتشي في عرض فيلم 7Dogs

التصريحات الطريفة للفنانة فيفي عبده حول عدم معرفتها بالنجمة مونيكا بيلوتشي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، مع تفاصيل عن عرض فيلم 7Dogs وتوزيع الشاشات في المنطقة والعالم.

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده ضجة واسعة في أوساط المتابعين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعطت ردًا طريفًا على سؤال حول مشاركتها مع النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي في الفيلم الجديد «7Dogs».

وقد صرحت فيفي، خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية على هامش حضورها العرض الخاص للفيلم، بأنها لا تعرف الممثلة الإيطالية ولا شاهدت أيًا من أعمالها الفنية. وقالت ببراءة وعفوية: لا معرفهاش مين بلوكشي دي هشوفها، مما أدخل جوًا من الفكاهة وجعل المتابعين يشاركون مقاطع الفيديو والملصقات التي توثق لحظتها. وأضافت المتحدثة بلمسة كوميدية مميزة: جابوها هي وأنا لأ كان المفروض يجيبوني أنا في الفيلم، ليؤكد ذلك أسلوبها المرح الذي يميز حضورها الإعلامي.

وقد شهد العرض الخاص لفيلم «7Dogs» حضورًا كبيرًا من نجوم الفن وصناع الإعلام، من بينهم الممثل يوسف الشريف، والمخرج ماجد الكدواني، بالإضافة إلى ظهور المفاجئ للفنان عمرو دياب الذي فاجأ الجمهور بحضوره غير المتوقع. وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية التي تفاعلت مع الحدث بصورة إيجابية، مؤكدين أن الفيلم يملك طاقة جذب قوية بفضل طاقم العمل المتنوع والقصص المثيرة التي يحملها.

من المقرر أن يبدأ العرض الرسمي للفيلم في 27 مايو الجاري في دور العرض العربية، حيث سيُعرض على أكثر من ست مائة شاشة سينمائية في مصر والسعودية والإمارات، قبل أن يتوسع إلى أسواق دولية أخرى. وستطلق النسخة العالمية في 25 يونيو المقبل في الهند داخل مئتي وخمسين صالة سينما، كما سيُعرض في تركيا على مائة وعشرين شاشة بنسخ مدبلجة. ويعتمد الفيلم على قصة أصلية صاغها المستشار تركي آل الشيخ، فيما كتب السيناريو والحوار محمد الدباح.

يضم العمل طاقمًا نجميًا ضخمًا يضم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، الممثل الإيطالي جيانكارلو إسبوزيتو، النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، نجم بوليوود سلمان خان، إلى جانب عدد من الوجوه الصاعدة في عالم السينما. يتوقع المحللون أن يجذب الفيلم جماهير واسعة نظرًا لتنوع الشخصيات المشاركة وتعدد اللغات المستخدمة في الإنتاج، ما يعزز فرص نجاحه في الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية.

كما يشدد خبراء التسويق السينمائي على أن الحملات الترويجية التي تم إطلاقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي اشتملت على مقاطع فيديو حوارية مع فيفي عبده ومقابلات مع نجوم الفيلم، قد ساهمت في رفع مستوى الوعي بالفيلم وجذب مشاهدين جدد. في خضم كل ذلك، تظل تصريحات فيفي عبده ذات طابع فكاهي يُظهر شخصيتها العفوية، وتستمر في توليد ردود فعل متباينة بين الجمهور، بين من يرى ذلك تجسيدًا للإنسانية البسيطة في نجوم الفن، ومن يرى فيه مجرد لحظة ترويجية أثرت على وسائط الإعلام.

يبقى السؤال ما إذا كان هذا النوع من التعليقات سيؤثر إيجابيًا على أداء الفيلم في شباك التذاكر أم لا، لكنه بلا شك أضاف بُعدًا جديدًا للحدث وأثار نقاشًا واسعًا حول دور الفنانين في بناء صورة الفيلم قبل صدوره للعلن





