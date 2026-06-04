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فيفا تطلق لعبة كرة قدم حصرية لمشتركي نتفليكس قبل كأس العالم 2026

تكنولوجيا ورياضة News

فيفا تطلق لعبة كرة قدم حصرية لمشتركي نتفليكس قبل كأس العالم 2026
فيفانتفليكسلعبة كرة قدم
📆6/4/2026 7:42 PM
📰Arabi21News
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إطلاق لعبة كرة قدم جديدة ستكون متاحة حصرياً لمشتركي نتفليكس مجاناً، في 11 يونيو، بالتزامن مع استراتيجيته الرقمية المُطوّرة لتعزيز تفاعل الجماهير. تم تطوير اللعبة بالتعاون مع نتفليكس للألعاب ودلفي إنتراكتيف، وتُقدّم تجربة محاكاة سلسة تسمح للاعبين بخوض مباريات كأس العالم 2026 باختيارهم من بين 48 فريقاً و16 ملعباً، مع وجود أكثر من 1200 لاعب. وتتميز باستخدام الهواتف الذكية كأجهزة تحكم عبر مسح رمز QR للاتصال بالتلفزيون، ويمكن لما يصل إلى أربعة مستخدمين اللعب معاً. يأتي هذا الإطلاق في إطار تحول استراتيجي للفيفا بعد انتهاء شراكتها مع إي إيه سبورتس، نحو منظومة متعددة الشركاء لتوسيع وصولها عبر المنصات المختلفة، مع خطط طويلة الأمد لإضافة ميزات ودعم أوسع بعد الإصدار الأولي.

ستكون اللعبة في 11 حزيران/يونيو، متاحة حصرياً لمشتركي نتفليكس مجاناً دون أي تكلفة إضافية، في إطار سعي الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعزيز تفاعل الجماهير من خلال استراتيجيته الرقمية المُطوّرة.

تم تطوير اللعبة بالتعاون مع نتفليكس للألعاب ودلفي إنتراكتيف، وهي مصممة لتكون محاكاة سهلة الاستخدام لكرة القدم، تتيح للاعبين خوض تجربة البطولة. سيتمكن اللاعبون من الاختيار من بين جميع الفرق الـ48 المشاركة في كأس العالم ولعب المباريات في 16 ملعباً بالبطولة، مع وجود أكثر من 1200 لاعب في اللعبة، ويمكن لما يصل إلى أربعة مستخدمين اللعب معاً. ويستخدم هذا النموذج الهواتف الذكية كأجهزة تحكم، مما يتيح للمستخدمين الاتصال بالتلفزيون عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود)، وفقاً لـ"فيفا".

وأوضحت "فيفا" أن إطلاق اللعبة يأتي ضمن تحول أوسع في نهجها تجاه الألعاب بعد انتهاء شراكتها الطويلة مع "إي إيه سبورتس"، حيث تتجه بدلاً من ذلك نحو منظومة متعددة الشركاء تهدف إلى توسيع نطاق وصولها عبر مختلف المنصات والجماهير. ووصف الاتحاد الدولي لكرة القدم اللعبة بأنها نقطة انطلاق لمشروع طويل الأمد، مع خطط لإضافة ميزات ودعم أوسع للمنصات بعد الإصدار الأولي

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فيفا نتفليكس لعبة كرة قدم كأس العالم 2026 ألعاب إلكترونية

 

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