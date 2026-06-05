فيفا تفرض قيودًا صارمة على صياح الجمهور في ملاعب كأس العالم 2026

الاتحاد الدولي لكرة القدم يقرر حظر أبواق الفوفوزيلا والصفارات وأجهزة الليزر في جميع ملاعب البطولة، بالإضافة إلى تنظيم سلوك المشجعين داخل الملاعب المستضيفة في أمريكا الشمالية.

في سعيها للحفاظ على الذوق العام وضمان سلامة المشجعين في أجواء كأس العالم 2026 ، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) مجموعة من القوانين الصارمة المتعلقة بسلوك الجماهير داخل الملاعب المنصوبة في الدول الثلاث المستضيفة، كندا، الولايات المتحدة وأمريكا المكسيكية.

جاء هذا الإجراء بعد ملاحظة تزايد شكاوى حول الضوضاء المفرطة ووسائل التشجيع غير المنظمة التي قد تعيق تجربة المشاهدين وتؤثر سلبًا على سير المباريات. لذلك تم حظر استخدام أبواق الفوفوزيلا الشهيرة، التي ارتبطت مباشرةً بثقافة التشجيع في جنوب أفريقيا خلال كأس العالم 2010، إلى جانب منع جميع أنواع الصفارات، وأبواق الهواء، وأي أجهزة ميكانيكية تصدر ضوضاء قوية داخل الملاعب.

كما تم إدراج حظر صريح على استعمال أجهزة الليزر أو المؤشرات الضوئية التي قد تتسبب في إزعاج أو خطر على اللاعبين والجمهور. تنص المدونة الجديدة لسلوك الجماهير على أن أي شكل من أشكال الطلاء الجسدي أو الوشم لا يُعد جزءًا من الزي الرسمي للمشجعين، وبالتالي يُمنع عرضه داخل الساحات. إضافة إلى ذلك، يُحظر الركض عاريًا أو إظهار أي أجزاء حساسة من الجسم أثناء تواجد الجماهير داخل ساحة اللعب أو على مقاعد المشاهدة.

وتتيح القواعد للسلطات المحلية وإدارات الأمن داخل الملاعب اتخاذ إجراءات فورية تجاه المخالفين، تشمل منعهم من دخول الملعب أو طردهم فورًا في حالة الإخلال بالنظام. هذه الإجراءات صارت ملزمة في جميع 16 ملعبًا مُختارًا لاستضافة مباريات كأس العالم الموسع، الذي سيتضمن مشاركة 48 فريقًا من مختلف القارات. خلال تحضيراته المكثفة في معسكر التدريب بولاية أوستن الأمريكية، يضاعف المنتخب السعودي (المعروف بـ "الأخضر") جهود التدريب استعدادًا للمشاركة في البطولة، حيث سيخوض المنافسة في إطار القواعد الجديدة التي ستحكم سلوك المشجعين.

من المتوقع أن يبدأ الحدث الرياضي العالمي في 11 يونيو 2026 ويستمر حتى 19 يوليو، حيث سيُفتتح بحدوث أولى المباريات على أرض المكسيك في مواجهة منتخب جنوب أفريقيا، في إشارة إلى الارتباط التاريخي بأبواق الفوفوزيلا التي سُحبت الآن من الاستخدام. إن تطبيق هذه القواعد يُظهر حرص الفيفا على الحفاظ على تجربة مشجعي كرة القدم ضمن إطار يحترم القواعد العامة للآداب العامة والسلامة، مع ضمان قدرة الجماهير على التعبير عن حماسهم بطرق تناسب البيئة الدولية للحدث





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فيفا كأس العالم 2026 قواعد الجماهير أبواق الفوفوزيلا سلامة الملاعب

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