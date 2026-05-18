فيفا يوقع اتفاقية مع مجموعة إعلامية صينية للحصول على حقوق بث كأس العالم 2026 و2027 للسيدات في الصين مقابل 60 مليون دولار

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أبرم اتفاقية مع مجموعة الإعلام الصينية (CMG) للحصول على حقوق بث بطولتي كأس العالم 2026 و2027 للسيدات داخل الصين مقابل نحو 60 مليون دولار. ويظهر الاتفاق تراجع قدرة الفيفا على فرض الأسعار التي اعتاد تحقيقها في الأسواق الآسيوية الكبرى، خصوصاً مع استمرار تباطؤ الإنفاق الصيني على كرة القدم منذ جائحة كورونا، رغم بقاء شركات صينية كبرى ضمن قائمة الرعاة العالميين للاتحاد الدولي.

أبرم الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) اتفاقية مع مجموعة الإعلام الصين ية (CMG) للحصول على حقوق بث بطولتي كأس العالم 2026 و2027 للسيدات داخل الصين ، مقابل نحو 60 مليون دولار، وفقا لموقع Inside World Football.

وبحسب مصادر مطلعة، كان الفيفا يستهدف بيع الحقوق في السوق الصينية بما يصل إلى 300 مليون دولار، إلا أن المفاوضات واجهت صعوبات مرتبطة بضعف الجدوى التجارية وفارق التوقيت الكبير بين الصين والدول المستضيفة لمونديال 2026، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويظهر الاتفاق تراجع قدرة الفيفا على فرض الأسعار التي اعتاد تحقيقها في الأسواق الآسيوية الكبرى، خصوصاً مع استمرار تباطؤ الإنفاق الصيني على كرة القدم منذ جائحة كورونا، رغم بقاء شركات صينية كبرى مثل لينوفو ومينجنيو وهايسنس ضمن قائمة الرعاة العالميين للاتحاد الدولي.

ماتياس جرافستروم، الأمين العام لفيفا، قال: إن الصين سوق بالغة الأهمية لمجتمع كرة القدم العالمي، مضيفاً أن الشراكة مع CMG ستسهم في إيصال البطولة إلى المشجعين الصينيين عبر تقنيات بث متقدمة. وتشمل الاتفاقية حقوق بث النسختين المقبلتين من كأس العالم للرجال والسيدات، بما فيها مونديال 2026 الذي سيشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، رغم غياب المنتخب الصيني عن النهائيات.

وفي الهند، لا تزال حقوق بث كأس العالم 2026 غير مبيعة حتى الآن، قبل أقل من 25 يوماً على انطلاق البطولة، ما يظهر استمرار التحديات التي يواجهها الفيفا في تسويق البطولة داخل بعض أكبر الأسواق الإعلامية في آسيا





