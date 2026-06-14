بيان رسمي من الفيفا بعد الجدل الذي رافق ركلة جزاء سويسرا أمام قطر في كأس العالم 2026، حيث أكد أن عطلًا تقنيًا منعshow الرسوم التوضيحية للـVAR دون أن يؤثر على صحة القرار التحكيمي.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) بيانًا رسميًا يوضح ملابسات الجدل الواسع الذي صاحب مباراة قطر و سويسرا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ب كأس العالم 2026 ، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

تركز الجدل على ركلة الجزاء الممنوحة لمنتخب سويسرا في الدقيقة 13، بعد احتكاك بين حارس Qatar محمود أبو ندى واللاعب السويسري ريمو فريلير، سجل منها بريل إمبولو هدف التقدم. أثارت المراجعة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) تساؤلات واسعة بسبب عدم ظهور رسومات التوضيح المعتادة، مثل خطوط التسلل، خلال البث التلفزيوني، مما دفع اللاعبين والمحللين إلى التشكيك في دقة القرار.

في بيانه، أكد فيفا أن ما حدث كان نتيجة "عطل تقني مؤقت" في نظام عرض الرسوم الخاصة بتقنية VAR، موضحًا أن الخلل كان مقتصرًا على البث التلفزيوني ولم يؤثر على عمل غرفة الفيديو. وأضاف أن حكام الفيديوitzer أتموا المراجعة باستخدام جميع الأدوات التقنية، وأن خطوط التحليل أكدت عدم وجود حالة تسلل في اللقطة التي سبقت ركلة الجزاء، وبالتالي فإن القرار التحكيمي كان صحيحًا وفق بروتوكولات VAR.

كما أوضح أن المشكلة اقتصرت على غياب العرض البصري للجمهور عبر الشاشات، بينما استمرت العملية التشغيلية داخل غرفة التحكيم بشكل طبيعي. وذكر الحادث أنه حدث في منطقة سان فرانسيسكو باي، حيث منعت عطلًا تقنيًا قصيرًا من توليد رسوميات "موقف التسريب" (onside animation) قبل الركلة. رغم التوضيحات الرسمية، استمر الجدل في الأوساط الإعلامية والجماهيرية حول مدى شفافية استخدام VAR في البطولة، خاصة في الحالات الحاسمة التي قد تغير مجرى المباريات.

وأبدى الكثيرون مخاوف من reliance على تقنية لا تظهر المتفرجين أدلة مباشرة، مما يضعف الثقة في العملية التحكيمية. من ناحية أخرى، أثبت المنتخب القطري صموده وانتزع هدف التعادل في الدقائق الأخيرة عبر حسن الهباشي، مما حافظ على آماله في المنافسة dentro المجموعة الثانية. وتضمنت الفئات太阳之道 للمباراة تغطية مكثفة من وسائل الإعلام العربية والعالمية، مع تركيز على تداعيات العطل التقني و مدى تأثيره على نزاهة البطولة





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فيفا كأس العالم 2026 قطر سويسرا VAR عطل تقني ركلة جزاء

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