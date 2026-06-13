بالرغم من الصور المنتشرة لمدرجات فارغة، الفيفا يؤكد أن الأرقام الرسمية تعتمد على مسح التذاكر إلكترونياً وليس على الانطباعات البصرية

بعد اتهامات بالتلاعب في أرقام الحضور الجماهيري، خرج الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) بتعليل يوضح منهجه في احتساب عدد المتفرجين في مباريات كأس العالم 2026 .

كانت المباراة التي جمعت بين كوريا الجنوبية والتشيك على ملعب أكرون في غوادالاخارا المكسيكية قد شهدت فوز المنتخب الآسيوي 2-1، لكن ما أثار الجدل كان مشهد مدرجات الملعب التي بدت بها مساحات كبيرة من المقاعد فارغة رغم الإعلان الرسمي que اقترب الملعب من سعته القصوى البالغة 45,664 متفرجًا، حيث تصدرت صور المدرجات الحمراء الفارغة وسائل التواصل الاجتماعي وانتقدها مشجعون ومراقبون. في رده على هذه الاتهامات، أكد الفيفا أن الأرقام الرسمية لا تعتمد على التقدير البصري لامتلاء المدرجات أثناء المباراة، بل على نظام إلكتروني دقيق يحسب عدد التذاكر التي يتم مسحها عند بوابات الدخول إلى الملعب.

وصرح مسؤول في الفيفا أن عدد الحضور المعلن وهو 44,935 متفرجًا يمثل فقط الأشخاص الذين دخلوا فعليًا عبر البوابات الإلكترونية، مضيفاً أن جزءاً من الجماهير لا يجلس في مقاعده طوال الوقت، حيث يتواجد بعضهم في الممرات أو في مناطق الخدمات والمطاعم داخل المنشأة، مما يخلق انطباعاً بفراغات في المدرجات رغم الحضور الفعلي المرتفع. كما أشار إلى وجود ع contacts from event staff and security reports that complement the electronic scan data.

هذه الواقعة تضيف فصلاً جديداً إلى سلسلة الانتقادات التي رافقت انطلاقة مونديال 2026، أول كأس عالم يشارك فيه 48 منتخباً. فإلى جانب مسألة الحضور، هناك تساؤلات حول التأشيرات وعمليات التنظيم في الملاعب المختلفة، حيث شهدت بعض المباريات الافتتاحية إقبالاً أقل من المتوقع في Certain venues.

ومع ذلك، يظل الفيفا متمسكاً بصحة منهجه في الإحصاء، في وقت تواصل فيه وسائل الإعلام والمشجعون مراقبة تفاصيل البطولة عن كثب، مما يضع pressured على المنظمين لتعزيز الشفافية وتوفير بيانات أفضل لتجنب أي سوء فهم مستقبلي





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فيفا كأس العالم 2026 حضور جماهيري كوريا الجنوبية التشيك

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