فيفا: تأخر رحلة بعثة منتخب الأوروغواي بسبب خطأ في تصاريح شركة الطيران

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيانًا بشأن تأخر رحلة بعثة منتخب الأوروغواي من كانكون إلى ميامي قبل مواجهته المرتقبة أمام المنتخب السعودي في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026™.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) بيانًا بشأن تأخر رحلة بعثة منتخب الأوروغواي من كانكون إلى ميامي قبل مواجهته المرتقبة أمام ال منتخب السعودي في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026™، موضحًا أن التأخير جاء بسبب خطأ يتعلق بتصاريح شركة الطيران في المكسيك، وأنه كان على تواصل مستمر مع بعثة المنتخب الأوروغوياني لتسهيل الإجراءات والحد من تأثير التأخير على ترتيبات السفر.

من جانبه، أكد مدرب منتخب الأوروغواي مارسيلو بيلسا، أن التأخير لم يتسبب في مشكلات لفريقه، فيما أشار قائد المنتخب خوسيه ماريا خيمينيز إلى أن البعثة تعاملت مع الموقف واستفادت من فترة الانتظار للراحة قبل الوصول إلى ميامي. يدشن المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب الأوروجواي، عندما يلتقيان بعد منتصف ليل اليوم، وفي الساعات الأولى من الصباح، سيتولى منتخب إسبانيا قيادة المونديال، فيما يتطلع منتخب إنجلترا إلى إنهاء انتظار دام 60 عامًا للحصول على لقب كأس العالم مرة أخرى.

في تاريخ الرياضات، هناك بعض اللحظات التي تغيّر من مسار لعبة رياضة بشكل جذري، ولعل إحدى أهم بعض تلك اللحظات، حدثت في الثامن والعشرين من ديسمبر/كانون الأول من عام 2023، عندما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد افتتاح كأس العالم 2026، وبتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2026، ستكون هذه اللحظة التاريخية





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