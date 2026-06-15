فيفا تطلق خدمة 'سوبر شاوت أوت' في كأس العالم 2026 لعرض أسماء المشجعين على الشاشات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إطلاق خدمة جديدة خلال كأس العالم 2026 تسمى 'سوبر شاوت أوت' تتيح للمشجعين عرض أسمائهم على الشاشات العملاقة داخل الملاعب خلال فترات الإحماء، مقابل 79 دولاراً، مع إمكانية كتابة رسالة لا تتجاوز 30 حرفاً. تهدف الخدمة إلى تعزيز التفاعل الجماهيري، لكنها أثارت جدلاً حول زيادة الإيرادات. كما شهدت البطولة أحداثاً أخرى كابتكار المدرب الياباني في التواصل واضطرابات جوية في معسكر البرتغال.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) عن إطلاق خدمة جديدة خلال كأس العالم 2026 تحمل اسم " سوبر شاوت أوت " (Super Shoutout) تتيح لل مشجعين فرصة عرض أسمائهم على الشاشات داخل الملاعب.

وستكون الخدمة متاحة خلال جميع مباريات دور المجموعات البالغ عددها 72 مباراة، والتي تقام في 16 ملعباً موزعة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ستظهر أسماء المشجعين على الشاشات العملاقة خلال فترات الإحماء قبل انطلاق المباريات، مقابل رسوم تبلغ 79 دولاراً. ووفقاً للتقارير، يسمح برسائل لا تتجاوز 30 حرفاً، مع منع استخدام الرموز التعبيرية. يتم عرض الأسماء في أوقات تحددها الجهة المنظمة، دون إمكانية اختيار توقيت الظهور بدقة من قبل المشجع.

يقول "فيفا" إن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز التفاعل الجماهيري وإضافة تجربة أكثر تخصيصاً للمشجعين خلال البطولة. لكن الخدمة أثارت ردود فعل متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقدها البعض واعتبروها خطوة إضافية لزيادة الإيرادات، في ظل العوائد الضخمة التي يحققها "فيفا" من حقوق البث والرعاية والتذاكر. في تطور آخر، خطف مدرب منتخب اليابان هاجيمي مورياسو الأنظار بابتكاره أسلوباً غير تقليدي لنقل التعليمات إلى لاعبيه أثناء مواجهة هولندا ضمن مباريات المجموعة السادسة في مونديال 2026.

شهد معسكر المنتخب البرتغالي حالة من الارتباك قبل أيام من مباراته الافتتاحية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، بسبب اضطرابات جوية مفاجئة. تتواصل منافسات كأس العالم 2026 مع انطلاق اليوم الخامس من البطولة. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الاثنين إلى أربع مواجهات قوية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث تدخل منتخبات عربية المنافسة وسط طموحات كبيرة لتحقيق انطلاقة مثالية. تشارك منتخبات جديدة في أجواء المنافسة وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهات قد تحمل الكثير من الإثارة والمفاجآت.

تغطي هذه الأخبار multifaceted جوانب من كأس العالم 2026، ابتداءً من مبادرات التسويق الجديدة التي تهدف إلى زيادة الإيرادات وتعزيز تجربة المشجعين، وصولاً إلى التفاصيل التكتيكية والتنظيمية التي تصاحب البطولة. تعكس الخدمة الجديدة "سوبر شاوت أوت" محاولة "فيفا" لاستغلال الشغف الجماهيري لتحقيق عوائد مادية إضافية، بينما تبرز ردود الفعل عليها أن部分 المشجعين يرونها استغلالاً تجارياً مبالغاً فيه. على صعيد الفرق، أسلوب المدرب الياباني مورياسو في التواصل مع لاعبيه خلال المباريات يسلط الضوء على الابتكار في التكتيكات التدريبية والتواصل الميداني.

بينما تشكل الاضطرابات الجوية التي أثرت على معسكر البرتغال تحدياً تنظيمياً إضافياً، مما يزيد من تعقيدات التحضير للمباراة الافتتاحية. تترقب الجماهير العربية Zag to-day انطلاقة المنتخبات العربية في البطولة، حيث تطمح هذه المنتخبات إلى تحقيق نتائج إيجابية تليق بتمثيلها القاري. اليانuary الرائد اليوم الاثنين يشهد أربع مباريات ضمن المجموعات الأولى، مما يزيد من حماس المشجعين petuante الأحداث المتوقعة





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