فيفا يُصحّح هوية أوّل هدف عربي في كأس العالم 2026

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توضيحاً改变了 هوية صاحب أوّل هدف عربي في بطولة كأس العالم 2026، مؤكداً أن الهدف الذي سُجّل في مرمى سويسرا خلال تعادل قطر 1-1 كان هدفاً ذاتياً للاعب السويسري ميرو موهايم وليس للقطري بوعلام خوخي.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) تغييراً في هوية صاحب أول هدف عربي في كأس العالم 2026 ، بعدما أكد أن الهدف الذي سُجّل في مرمى سويسرا خلال التعادل 1-1 لم يكن للقطري بوعلام خوخي، بل كان هدفاً عكسياً نفذه المدافع السويسري ميرو موهايم.

ورغم أن المنتخب القطري ربح نقطة تاريخية كأول هدف عربي في البطولة، إلا أن الفيفا صحّح أن الكرة ارتطمت بموهايم بعد التسديدة القطرية، فتم تسجيله كهدف ذاتي. وجاء الهدف في الدقيقة 94 من ageاة رأسية بعد تمريرة عرضية، بينما تقدمت سويسرا بهدف مبكر من ركلة جزاء عن طريق بريل إمبولو. وبهذه التصويح، يبقى منتخب قطر بدون أهداف عربية مسجلة في البطولة، بينما يتحمل موهايم مسؤولية الهدف في سجلات الفيفا. ويدخل منتخب قطر الجولة الثانية بلا فوز،和多.

طبقاً للترتيب، تتساوى فرق المجموعة الثانية (قطر، سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك) في رصيد نقطة واحدة لكل منها بعد تعادلات الجولة الأولى. ومن المقرر أن تواجه قطر كندا المضيف في المباراة القادمة، بينما تلعب سويسرا ضد البوسنة والهرسك





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فيفا كأس العالم 2026 منتخب قطر هدف عربي تغيير الهوية Mirro Moehaim Switzerland Group B

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مونديال 2026.. كوريا الجنوبية 'تقلب الطاولة' على تشيكيا في المجموعة الأولىبعدما حولت تأخرها إلى فوز مثير بهدفين لهدف في الجولة الأولى من كأس العالم 2026 | Anadolu

Read more »

'ماتت كرة القدم'.. لماذا ظهرت 'لابوبو' في افتتاح كأس العالم؟لم يخل حفل افتتاح كأس العالم 2026 من الجدل، إذ تحولت دمى 'لابوبو' الشهيرة إلى حديث الجماهير ووسائل الإعلام بعد ظهورها المفاجئ خلال احتفالات انطلاق مونديال 2026 .

Read more »

البترون.. الفعالية الأكبر في لبنان لمتابعة مونديال 2026- عرض حفل افتتاح المونديال عبر شاشة ضخمة في مدينة البترون لكرة القدم 2026 | Anadolu

Read more »

مقاعد فارغة في «وادي الحجارة» تعيد جنون أسعار التذاكر للواجهة!في أول أيام كأس العالم 2026، خطفت المقاعد الشاغرة جانبًا من الاهتمام الذي كان يفترض أن...

Read more »

البترون.. الفعالية الأكبر في لبنان لمتابعة مونديال 2026- عرض حفل افتتاح المونديال عبر شاشة ضخمة في مدينة البترون لكرة القدم 2026 | Anadolu

Read more »

فرض التعادل الإيجابي بين منتخبي كندا وبوسنةحصل كل فريق على نقطة في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم 2026

Read more »