فيضان نهر الفرات يقطع الجسور ويُهجّر آلاف الدونمات الزراعية في دير الزور

تسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات جراء فتح تركيا لبوابات المفيض في فيضانات واسعة في ريف دير الزور السوري، مما أدى إلى خروج الجسور عن الخدمة ونقل الإسعافات بالقوارب وإلحاق أضرار زراعية جسيمة.

شهد نهر الفرات ارتفاعاً حاداً في منسوب مياهه مما تسبب بفيضانات واسعة في مناطق ريف دير الزور شرق سوريا، نتيجة لتدفقات مائية كبيرة قادمة من تركيا عبر فتح بوابات المفيض في سدودها الرئيسية على النهر.

وأدت الفيضانات إلى خروج عدة جسور ترابية عن الخدمة، مما اضطر السلطات المحلية إلى reliance على نقل الحالات الإسعافية والعاجلة بالقوارب بين ضفتي النهر. وقد أكد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، فايز عباس، أن المحافظة تجاوزت المرحلة الأخطر من الأزمة، وتوقع عودة الأوضاع إلى الاستقرار الكامل خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ونتيجة للفيضانات، تضررت مساحات زراعية واسعة تقدر بأكثر من عشرة آلاف دونم، في حين تم اتخاذ إجراءات احترازية لوقف عمل 62 محطة مياه قبل غمرها، حيث تم تفكيك مكوناتها الحساسة لحمايتها. كما تم نقل أربعة أجهزة لغسيل الكلى إلى مستشفيات المنطقة لضمان استمرار الخدمات الصحية. وأشار عباس إلى أنه لم تسجل أي خسائر بشرية مباشرة بسبب الفيضان، حيث اقتصرت الحوادث على حالات سباحة عادية.

ولفت إلى أن الأضرار تركزت في القطاع الزراعي والبنى التحتية، وقد تم تشكيل لجنة لتقييم الخسائر ووضع آلية لتعويض المزارعين. وبدأ المزارعون في مناطق مثل بلدة الجلاء بعمليات حصاد مبكرة لمحاصيلهم في محاولة لتقليل الخسائر قبل وصول المياه إلى أراضيهم.

من جانبها، أعلنت وزارة الطاقة السورية أن ارتفاع منسوب المياه يعود إلى غزارة الموسم المطري وفتح تركيا لبوابات المفيض في سدود كاراكايا وأتاتورك دون تنسيق مسبق مع سوريا، ما أدى إلى تدفقات تجاوزت 2000 متر مكعب في الثانية، وهي مستويات غير مسبوقة منذ عقود. وفي المقابل، أوضحت وسائل إعلام تركية أن عمليات إطلاق المياه كانت متحكم بها رداً على الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، وكانت المرة الأولى التي تُفتح فيها بوابات سد أتاتورك منذ سبع سنوات.

وقد أطلقت الحكومة السورية الانتقالية، بالتعاون مع الدفاع المدني، تحذيرات مبكرة للمواطنين بالابتعاد عن حرم النهر





