فيضان نهر الفرات يخرب البنية التحتية ويُعطّل عشرات المحطات المائية في شرق سوريا

ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في سوريا يتسبب في خروج 56 محطة مياه عن الخدمة في دير الزور وحدها، ويدمر جسوراً وأراضٍ زراعية، فيما تطلق الفرق الطارئة تدابير وقائية واسعة لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية.

أدى الفيضان الحاد الذي شهدته منطقة شرق سوريا مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما فاقم المعاناة الإنسانية في المحافظات المتضررة، ولا سيما دير الزور و الرقة وريف حلب.

فقد خرجت عشرات المحطات المائية عن الخدمة، مما حرم آلاف الأسر من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والاستخدامات المنزلية، وتضررت الجسور التي تشكل شرايين النقل الرئيسية، além إلى غرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها السكان في تأمين لقمة عيشهم. وقد استجابت الجهات الرسمية والمحلية بجهود مكثفة عبر غرفة الطوارئ المشتركة التي ضمت وزارات الطوارئ والموارد المائية والإدارة المحلية، بهدف تقليل الأضرار وضمان سلامة المدنيين.

وقد شملت الإجراءات الوقائية والطارئة تدعيم السواتر الترابية على ضفتي النهر، ومراقبة المناطق الأكثر عرضة للغمر، وإعداد خطط للإخلاء عند الحاجة، كما تم تركيز الدعم على محطات المياه الرئيسية لحمايتها من التيار المتصاعد. كما ساهمت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية والإسعافية، ونقل الحالات الطبية العاجلة، وإطلاق حملات توعوية لسلامة السكان، وتجنب المخاطر المرتبطة بالفيضانات، بما في ذلك الابتعاد عن مجاري المياه وقطع التيار الكهربائي عند الضرورة.

وقد أسفرت الجهود عن استقرار تدريجي في منسوب المياه في بعض المناطق، مع تحذيرات مستمرة من البقاء في حالة تأهب حتى انحسار الفيضان بالكامل، وإزالة التأثيرات السلبية على الحياة اليومية





