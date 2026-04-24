فيراري تحدد سعر سيارتها الكهربائية الأولى 'Luce' بنحو 550 ألف يورو

كشفت مصادر عن سعر سيارة فيراري الكهربائية الجديدة 'Luce' الذي يقارب 550 ألف يورو، مما يجعلها أغلى من طراز بروسانجوي الـ SUV، في خطوة تعكس استراتيجية فيراري للحفاظ على أسعارها المرتفعة وجاذبيتها للأثرياء.

أفادت مصادر موثوقة بأن شركة فيراري ، الرائدة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة، قد حددت السعر الأولي لسيارتها الكهربائية الأولى ذات الأداء الاستثنائي. وتشير المعلومات إلى أن سعر سيارة ' Luce ' سيتراوح حول 550 ألف يورو، أي ما يعادل 647 ألف دولار أمريكي، وذلك قبل الإعلان الرسمي عنها في الشهر القادم.

ووفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء، فإن هذا التسعير يضع 'Luce' في مرتبة أعلى من سيارة فيراري بروسانجوي الـ SUV، والتي تبدأ أسعارها من 450 ألف يورو. ومع ذلك، من المتوقع أن يخضع السعر النهائي للسيارة الجديدة لتقلبات بنسبة 10%، سواء بالزيادة أو بالخفض، اعتمادًا على التكوينات والخيارات الإضافية التي يختارها العملاء. يعكس هذا القرار الاستراتيجي من فيراري طموحها في ترسيخ مكانة هذه السيارة كأعلى طرازاتها قيمة.

يسعى بنديتو فيجنا، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى الحفاظ على أسعار فيراري عند مستويات مرتفعة، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية العلامة التجارية لدى الأثرياء حول العالم، مع التركيز على الجودة العالية والحصرية بدلاً من الكمية. تعتبر سيارة 'Luce' بمثابة اختبار حاسم لاستراتيجية فيجنا في التسعير، خاصةً في ظل المخاوف المتزايدة لدى المشترين الأثرياء بشأن قدرة السيارات الكهربائية على الاحتفاظ بقيمتها على المدى الطويل.

يبحث هؤلاء العملاء عن سيارات فائقة تحافظ على قيمتها الاستثمارية مع مرور الوقت، وهو ما تسعى فيراري إلى تحقيقه من خلال تقديم تكنولوجيا متطورة وأداء استثنائي. تؤكد فيراري التزامها بتوفير خيارات متنوعة لعملائها، بما في ذلك السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، والمحركات الهجينة، والمحركات الكهربائية بالكامل. وتسعى الشركة إلى ضمان الحفاظ على الأداء المتميز الذي تشتهر به علامة فيراري التجارية، بغض النظر عن نوع نظام الدفع المستخدم.

