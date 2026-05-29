فيديو مزيف من قنصلية إيران في الهند يثير الجدل: ادعاءات بقصف طائرات وهمية

نشرت القنصلية الإيرانية في حيدر آباد مقطع فيديو مزعوماً يظهر تدمير طائرات وهمية مطلية على الأرض بقصف أمريكي، لكن تبين أنه منشأ بالذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك في سياق توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

نشرت القنصلية ال إيران ية في مدينة حيدر آباد الهندية مقطع فيديو على حسابها بمنصة إكس قالت إنه يوثق تعرض الولايات المتحدة للخديعة بقصف قواتها طائرات وهمية مطلية على الأرض في إيران .

واحتوى الفيديو مشاهد للحظة رسم طائرات على الأرض فيما ظهرت بنهايته صورة من الأقمار الاصطناعية تشير إلى أنها أصابت طائرة وهمية مرسومة على الأرض، وانتهى المقطع بعبارة تقول: لديهم قنابل، ولدينا فنون. وأرفقت القنصلية الفيديو بتعليق ساخر يقول: نعم، لقد دُمّر الأسطول البحري أيضا، في إشارة لتصريحات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن البحرية الإيرانية جرى تدميرها بضربات أمريكية. ولكن سرعان ما كشفت التحقيقات أن الفيديو ليس حقيقيا.

فقد ذكرت شبكة CNN العربية أن فحص الفيديو كشف أنه مُنشأ عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وأن مشاهده لا ترتبط بوقائع حقيقية. وباستخدام البحث العكسي، تبين أن المشاهد سبق أن جرى تداولها لأول مرة في مارس الماضي بعد أيام من اندلاع الحرب في 28 فبراير. ويحمل الفيديو المنشور في حساب القنصلية الهندية إشارة إلى حساب في موقع إنستغرام اسمه Maroc Today الذي نشره في 8 مارس.

ويحتوي الفيديو مؤشرات على زيفه، مثل تطابق ظلال الطائرات كأنها نسخ متكررة، وعدم اتساق منطقة انفجار الطائرة مع الواقع. وبفحص الفيديو عن طريق نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من شركة غوغل، وجد أنه يحتوي على عناصر بصرية تم إنشاؤها أو تعديلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث رصدت تقنية SynthID بصمة رقمية مدمجة في الصور واللقطات البصرية طوال الفيديو.

وتقنية SynthID هي أداة طورتها Google لتعزيز الشفافية، حيث تقوم بدمج علامات مائية رقمية غير مرئية داخل الوسائط المصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح التحقق من أصلها الرقمي حتى بعد التعديل. كما أدت نتائج فحص الفيديو بواسطة أداة Hive Moderation إلى أنه مُنشأ بالذكاء الاصطناعي بنسبة 79.8%، ووصلت النسبة إلى 98.4% في بعض أجزائه. يأتي هذا الفيديو في سياق توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

فقد تسارعت خسائر أسعار النفط العالمية لتصل إلى 2.6% بعد تصريحات ترامب بشأن الوضع مع إيران. ونفت وكالة فارس نقلا عن مصادر مطلعة صحة الادعاءات حول اتفاق محتمل مع إيران. وأعلن ترامب شروطا نهائية للاتفاق المحتمل، مؤكدا رفع الحصار البحري فورا. كما أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني لأول مرة بعد تهديدات ترامب بتفجير سلطنة عمان.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنها أجبرت 115 سفينة تجارية على تغيير مسارها لقطع الاتصال التجاري مع إيران. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أهمية التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكشف رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف عن الموقف الإيراني من التفاوض. وأكد مصدر لوكالة تسنيم أن النص النهائي للتفاهم لم يتم الانتهاء من صياغته بعد. هذا وتظهر الحادثة كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة في سياق الصراع السياسي.

وتثير تساؤلات حول دور الدبلوماسية الرقمية في تغذية التوترات الإقليمية. بينما تواصل إيران والولايات المتحدة تبادل التصريحات الحادة، يبقى الفيديو المزيف مثالا على الحرب النفسية والإعلامية التي ترافق المواجهة بين البلدين. وتؤكد التحقيقات أهمية التدقيق في المحتوى الرقمي قبل تداوله، خاصة في ظل تطور تقنيات التزييف العميق





