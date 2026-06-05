فيدان يتفقد المستشفى التركي الميداني في مخيمات الروهينغيا بكوكس بازار

زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان المستشفى الميداني التركي في مخيم لاجئي الروهينغيا في كوكس بازار ببنغلاديش، وأجرى جولة تفقدية للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة، وأكد استمرار الدعم التركي للاجئين.

زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان المستشفى الميداني التركي في مخيم اللاجئين بمدينة كوكس بازار ال بنغلاديش ية، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى بنغلاديش . وأجرى فيدان جولة تفقدية في أقسام المستشفى المختلفة، واطلع على الخدمات الطبية المقدمة للاجئي الروهينغيا الفارين من الاضطهاد في ميانمار.

وأشاد فيدان بالجهود الإنسانية التي تبذلها تركيا في المنطقة، مؤكدا استمرار الدعم التركي للاجئين. ويُعد المستشفى الميداني التركي من أكبر المنشآت الطبية في المخيم، حيث يقدم خدمات صحية شاملة تشمل العناية المركزة والجراحة والأمومة والطفولة. وقد استقبل المستشفى منذ افتتاحه آلاف المرضى من الروهينغيا والمجتمع المضيف. وتأتي الزيارة في إطار التزام تركيا بتخفيف معاناة الروهينغيا الذين فروا من العنف في ولاية راخين منذ عام 2017.

وأكد فيدان أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للاجئين. وخلال الزيارة، التقى فيدان بعدد من العاملين في المستشفى واستمع إلى شرح حول التحديات التي تواجه العمل الطبي في المخيم، مثل نقص الموارد وزيادة أعداد المرضى. وأشاد فيدان بصمود اللاجئين وعمل الطواقم الطبية التركية في ظل ظروف صعبة. كما جدد دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة الإنسانية للروهينغيا.

وقد حظيت الزيارة بتغطية إعلامية واسعة في بنغلاديش، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين





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