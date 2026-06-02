فيدان: ترمب سيحضر قمة الناتو في أنقرة ويدعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وزير الخارجية التركي يؤكد التزام واشنطن بالناتو ويدعو لتعزيز الإنفاق الدفاعي الأوروبي، يحذر من تأثير الهجمات الإسرائيلية على لبنان على مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يعتزم حضور قمة حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) المقررة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو المقبل.

وأضاف فيدان خلال مقابلة مع قناة Bloomberg TV خلال زيارته لإندونيسيا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى عدة اتصالات مع ترمب الشهر الماضي أكد فيها الأخير نيته المشاركة في القمة. كما أكد فيدان أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بالبقاء داخل الحلف رغم بعض التصريحات السياسية، مشيراً إلى عدم وجود مؤشرات على نية واشنطن الانسحاب. وذكر أن الولايات المتحدة تواصل مطالبة الحلفاء بزيادة الإنفاق الدفاعي وتحمل مسؤولية أكبر في أمنهم، ولاحظ أن الدول الأوروبية استجابت وبدأت في رفع ميزانياتها الدفاعية.

وفي شأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أعرب فيدان عن دعم بلاده لهذه الجهود، مؤكداً أن الطرفين يبذلان جهوداً صادقة لتمديد وقف إطلاق النار. وحذر من أن الهجمات الإسرائيلية على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان رغم سريان الهدنة تشكل خطراً كبيراً قد يقوض المفاوضات. وقال: "أنا متأكد من صدق الأمريكيين والإيرانيين، لكنني لست متأكداً من نوايا إسرائيل".

كما استعرض فيدان تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية منذ منتصف أبريل والرد الإيراني بتقييد المرور في مضيق هرمز، محذرا من احتمال انهيار الهدنة إذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق





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