فيدان: قمة الناتو بأنقرة تتطلب حضور ترامب.. وعلاقتنا مع روسيا خاصة جدا

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن قمة الناتو في أنقرة تتطلب حضور ترامب، ويشير إلى تقدم العلاقات التركية الروسية، ويستعرض الملفات الساخنة من أوكرانيا إلى القوقاز وإيران.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن القمة المرتقبة لحلف شمال الأطلسي ( الناتو ) المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 يوليو المقبل تتناول قضايا بالغة الأهمية، مشددا على أن غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذه القمة سيجعل من المستحيل اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها.

وفي تصريحات للصحافة التركية خلال زيارته إلى روسيا، أوضح فيدان أن الاستعدادات لاستضافة القمة تجري على قدم وساق، وأن الدول الأوروبية ترى أن انعقاد القمة في تركيا تحت رعاية الرئيس رجب طيب أردوغان هو العامل الأكثر تأثيرا في ضمان مشاركة ترامب. وأضاف فيدان أن الخلافات في الرؤى بين الولايات المتحدة والأوروبيين حول دور الناتو ومستقبله تمثل محورا رئيسيا للنقاش، مشيرا إلى أن الكثير من القضايا الشائكة لا يمكن حلها دون وجود الرئيس الأمريكي، الذي يعتبر حضوره مفتاحا لنجاح القمة.

وتابع أن العديد من الدول الأوروبية تعرب عن قناعتها بأن أردوغان هو الوحيد القادر على إقناع ترامب بالمشاركة، لولا أن تركيا هي الدولة المضيفة ورئيسها هو من يدير الحوار. وأكد فيدان أن العلاقات التركية الروسية تشهد تطورا ملحوظا، حيث أظهرت لقاءاته مع المسؤولين الروس عدم وجود أي عقبات جوهرية تعيق التعاون الثنائي أو العمل المشترك في القضايا الإقليمية.

وأشار إلى أن البلدين يرغبان في تعزيز التعاون في جميع المجالات الممكنة، وأن الانطباع لدى الجانب الروسي مماثل تماما، مع استمرار الزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات. وأضاف فيدان أن الجانبين قادران على مناقشة ملفات معقدة وعميقة للغاية، حيث تم بناء علاقة خاصة للغاية تسمح بالتعاون والثقة حتى في القضايا التي شهدت صعوبات كبيرة في الماضي. وأوضح أن رؤية الزعيمين واضحة، حيث يدافع كل منهما عن مصالح بلاده في إطار مبادئ معينة، وهما مستعدان لاعتماد نهج بناء لحل الخلافات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بالملف الأوكراني، أشار فيدان إلى أن موقف المسؤولين الروس لم يتغير، حيث يؤكدون أنه لا فرصة لتحقيق تقدم في الحوار قبل حل قضية إقليم دونيتسك. ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى الكيانات العسكرية الغربية، وهو ما ترفضه أوكرانيا معتبرة ذلك تدخلا غير مقبول في شؤونها الداخلية.

وأكد فيدان أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية لتهدئة الأزمة والوصول إلى حل سلمي، لكن تعقيد الموقف يتطلب مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف. ولفت إلى وجود توافق على تفعيل آلية التعاون الإقليمي المعروفة بـ 3+3 التي تضم تركيا وروسيا وأذربيجان وإيران وأرمينيا وجورجيا، معتبرا أنها آلية مهمة لتعزيز التعاون في منطقة جنوب القوقاز.

وأضاف أن دول المنطقة يجب أن تدرك ضرورة إعطاء الأولوية للتعاون بدلا من التنافس والهيمنة، مشيرا إلى أن هذا الفهم بدأ يتبلور في ضوء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث السلام والاستقرار يصبان في مصلحة الجميع. وأكد أن صيغة 3+3 ستسهم في إطلاق مشاريع تعاون مهمة، رغم وجود عقبات ومستويات مرتفعة من انعدام الثقة بين بعض الدول.

وتستند هذه المبادرة إلى دعوة الرئيس أردوغان بعد تحرير الجيش الأذربيجاني إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني في عام 2020، حيث استعادت أذربيجان السيطرة على أراضيها المحتلة بعد عملية عسكرية استمرت 44 يوما. وفي ملف تطبيع العلاقات مع أرمينيا، أشار فيدان إلى أن حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان اتخذت خطوات مهمة، وأن تركيا بقيادة أردوغان بادرت بإجراءات عملية تشمل تسيير رحلات جوية مباشرة وتطوير التجارة المباشرة.

وذكر أن تركيا عينت سردار قليتش ممثلا خاصا لها لمباحثات التطبيع، فيما عينت أرمينيا روبن روبينيان ممثلا عنها، وقد عقد البلدان سلسلة اجتماعات كان آخرها في يريفان في سبتمبر 2025. وشدد فيدان على أن الظروف الحالية مهيئة للمضي قدما نحو تطبيع العلاقات، وأن تركيا مستعدة لذلك عندما تتوافر الظروف المناسبة. أما بالنسبة للملف النووي الإيراني، فأوضح فيدان أن المرحلة الحالية من التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تتطلب عملا متبادلا من الفرق الفنية لمعالجة بعض المسائل التقنية.

وأشار إلى وجود مسألتين أساسيتين تم التوافق عليهما من حيث المبدأ، وهما مصير اليورانيوم المخصب وكيفية إدارة مرحلة وقف التخصيب مستقبلا. وأعطى مثالا على ذلك بقوله إن هناك تفاهما مبدئيا بشأن تخفيف تركيز 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب داخل إيران، لكن التفاصيل العملية مثل من سينفذ العملية وكيفية المراقبة والتحقق لا تزال بحاجة إلى بحث.

وأضاف أن الظروف الأمنية المرتبطة بالحرب في المنطقة ونقص الثقة تجاه الولايات المتحدة كانت تؤدي أحيانا إلى تأخر الردود الإيرانية، مقارنة بالردود الأمريكية السريعة التي قد تأتي خلال ساعة واحدة. وتابع أن هذه الفجوة الزمنية تسببت في بعض الأحيان في وقوع هجمات متبادلة بين الجانبين، مما يعقد جهود التفاوض. وأكد فيدان أن تركيا تواصل دعمها للحلول الدبلوماسية في جميع الملفات الإقليمية، وتعمل كوسيط موثوق لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة





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