فيتوريا: الوصل يدخل لقاء النصر بخبرة وطموح.. والجماهير هي اللاعب رقم 12

مدرب الوصل الإماراتي يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة النصر، مشدداً على أهمية الدعم الجماهيري ودور اللاعبين في ترجمة هذا الدعم لأداء ونتيجة، مع الاعتراف بصعوبة المنافس وإمكانيات لاعبيه المميزة.

تحدث روي فيتوريا ، المدير الفني لفريق الوصل الإماراتي ، عن المواجهة المرتقبة لفريقه، مؤكداً أن الفريق يدخل اللقاء مدفوعاً بالخبرة والطموح، وأن المرحلة الحالية تختلف جوهرياً عن التجارب السابقة، سواء من حيث إيقاع اللعب أو طبيعة المنافسة. وأشار فيتوريا إلى أن فريقه يمتلك تاريخاً حافلاً وإنجازات مهمة، لكن الواقع الحالي يفرض تحديات جديدة بسبب التغيرات في الإيقاع التنافسي والبيئة الكروية. وأكد أن الأولوية في هذه المرحلة هي الدفاع عن شعار النادي وتقديم أفضل ما يمكن داخل الملعب.

وفيما يتعلق بالمنافس، أبرز فيتوريا قوة فريق النصر وقيمته الفنية، مفيداً بأن تركيزه ينصب على تحليل الجوانب الأساسية في أداء الفريق الخصم، متجاهلاً أي اعتبارات شخصية تتعلق بالمدربين، واصفاً إياها بأنها لا تؤثر بشكل مباشر على مجريات المباراة. وأوضح أن الأهم هو فهم الأدوار المطلوبة من لاعبيه وخلق الصعوبات أمام المنافس، مع إدراكه المسبق لصعوبة اللقاء، ولكنه شدد على جاهزية لاعبيه لخوض التحدي بروح قتالية عالية وطموح واضح لفرض الحضور في هذه البطولة.

وأولى فيتوريا أهمية بالغة للدعم الجماهيري، معتبراً أن الجمهور هو اللاعب رقم 12 في الفريق، وأن دوره محوري في تحفيز اللاعبين. واعترف بأن الفريق لم يصل في بعض الفترات إلى المستوى المأمول، لكنه يرى في مواجهة الغد فرصة جديدة لإظهار أفضل نسخة ممكنة وتقديم مباراة تعكس قيمة الفريق وطموحه. وشكر الجماهير على دعمها المتواصل، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تضافر الجهود وأن على اللاعبين ترجمة هذا الدعم إلى أداء ونتيجة.

واعترف فيتوريا بصعوبة التعامل مع خصم يجيد استغلال المساحات ويمتلك القدرة على إحداث الفارق في أي لحظة، خاصة في حال فقدان التركيز. وأكد أن هذا يتطلب انضباطاً ذهنياً وتكتيكياً عالياً، نظراً لاحتمالية تغير مجريات المباراة بسرعة. ووصف الضغوط بأنها جزء لا يتجزأ من هذه المباريات، وأنها قد تكون سلاحاً ذا حدين، لكنها تمثل دافعاً إضافياً لفريقه الذي يدخل اللقاء بحافز كبير وتركيز عالٍ ضمن مسار عمل واضح.

وأشار فيتوريا إلى معرفته الجيدة بالمنافس، لكنه أكد أن فريقه تطور بشكل كبير في الفترة الأخيرة، سواء على المستوى الاحترافي أو جودة العناصر، مستشهداً بوجود لاعبين بارزين مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني. وأوضح أن التعامل مع هؤلاء اللاعبين يتطلب استراتيجيات متنوعة للحد من خطورتهم مع فرض أسلوب لعب الفريق الخاص، من خلال التحكم في إيقاع المباراة واستغلال المساحات. وختم فيتوريا تصريحاته بالتأكيد على أن أجواء المباراة ستكون مختلفة مع انطلاقتها نظراً للحضور الجماهيري الكبير، وأن الحسم سيكون داخل الملعب، حيث يتوجب على اللاعبين ترجمة التحضيرات إلى أداء فعلي يليق بحجم التحدي.

على صعيد آخر، أكد ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، ولاعبه فرانك كيسي، أن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة كان هو الأهم. كما تلقى فريق القادسية ضربة قوية في سباق التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بغياب مهاجمه ماتيو ريتيغي حتى نهاية الموسم إثر تعرضه لكسر في الساق.

في شأن آخر، أكد مدرب فريق ماتشيدا الياباني، غو كورودا، أن فوز فريقه على الاتحاد لا علاقة له بالتحكيم، بل بتحسم تفاصيل المباراة. وعلى الجانب الآخر، أبدى مدرب الاتحاد، سيرجيو كونسيساو، استياءه من الخسارة أمام ماتشيدا، معتبراً أن قرارات الحكم كان لها تأثير مباشر على النتيجة. وكان الاتحاد السعودي قد ودع منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بخسارته 1-0 أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في دور الثمانية.

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم الخليجية، مساء غد الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، التي تستضيف مواجهتي الدور نصف النهائي من دوري أبطال الخليج للأندية، في أمسية مرتقبة تجمع أربعة من أبرز فرق المنطقة الباحثة عن بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.





