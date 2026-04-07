فيتو روسي صيني يعرقل جهود تأمين الملاحة في مضيق هرمز.. تداعيات وتحديات

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة لإحباط مشروع قرار يهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مما أثار جدلاً واسعًا حول أسباب هذا الموقف وتأثيره على الأمن الإقليمي والدولي. يستعرض هذا التقرير تفاصيل الفيتو، والمواقف المتباينة للدول، والتحديات التي تواجه جهود تأمين المضيق، بالإضافة إلى آفاق إنهاء الصراع في المنطقة.

شهدت الأمم المتحدة انقسامًا حادًا حول مشروع قرار يهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز ، حيث استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لإجهاض القرار، مما أثار جدلاً واسعًا حول أسباب هذا الموقف وتداعياته على الأمن الإقليمي والدولي. أعرب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ، فاسيلي نيبينزيا، عن رفض بلاده للمشروع، معتبرًا أنه يمثل سابقة خطيرة في القانون الدولي، ولا يعكس المسؤولية الحقيقية لواشنطن وإسرائيل عن التصعيد في المنطقة، بينما رأى أن القرار يعطي الضوء الأخضر لمواصلة الأعمال العدائية.

في المقابل، حذر وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني من أن عدم اعتماد مشروع القرار يبعث برسالة خاطئة مفادها أن تهديد الملاحة يمكن أن يمر دون رد حازم. من جانبه، اتهم المندوب الأمريكي مايكل والتز موسكو وبكين بدعم النظام الإيراني من خلال معارضتهما للقرار. في سياق متصل، ألقى المندوب الإيراني أمير سعيد إيرواني باللوم على واشنطن وإسرائيل في أي اضطرابات قد تحدث في مضيق هرمز، بينما أشار المندوب الصيني فو كونغ إلى أن الإجراءات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد طهران هي السبب الرئيسي لتعطيل الملاحة في المضيق. هذا الانقسام يعكس تعقيد الأزمة وتضارب المصالح الإقليمية والدولية، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة حيوية مثل مضيق هرمز.\تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، حيث تشهد المنطقة مزيدًا من التصعيد في ظل استمرار الحرب وتداعياتها على الأمن البحري والإقليمي. يثير هذا الفيتو الروسي الصيني تساؤلات حول آفاق إنهاء الصراع وتأمين الملاحة في المضيق، خاصة في ظل التناقضات في المواقف الدولية. يعتبر مضيق هرمز ممرًا مائيًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث يمر عبره جزء كبير من النفط الخام المتجه إلى الأسواق العالمية. أي اضطراب في هذا الممر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، ولهذا السبب تحظى قضية تأمين الملاحة فيه بأهمية قصوى. تعتبر المواقف المتعارضة بين الدول الفاعلة في المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران وروسيا والصين، عائقًا رئيسيًا أمام التوصل إلى حلول مستدامة. تاريخيًا، شهدت المنطقة صراعات ونزاعات متعددة، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني. لذلك، يتطلب تحقيق الأمن والاستقرار في مضيق هرمز جهودًا دبلوماسية مكثفة، وشراكات إقليمية ودولية فاعلة، والتوصل إلى حلول توافقية تلبي مصالح جميع الأطراف. وتشمل هذه الجهود البحث عن آليات لخفض التصعيد، وتبني إجراءات لبناء الثقة، وتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، وإيجاد حلول سياسية للصراعات القائمة.\بالنظر إلى هذه التطورات، تتزايد التكهنات حول دور القوى الكبرى في المنطقة، وتأثيرها على مسار الأحداث. يبدو أن هناك صراعًا على النفوذ بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهذا الصراع ينعكس بشكل مباشر على القضايا الأمنية في المنطقة. في الوقت نفسه، يشكل التعاون بين دول المنطقة، بما في ذلك دول الخليج وإيران، عنصرًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار. تسعى دول المنطقة إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها، وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع. لذا، يعتبر الحوار والتفاوض الوسيلة الأمثل لحل الخلافات، وتعزيز التعاون الإقليمي. وتلعب الدبلوماسية دورًا حيويًا في تسهيل هذه العملية، وتقريب وجهات النظر. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تحقيق الأمن في مضيق هرمز على التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وفي الختام، يبقى مستقبل المنطقة معلقًا على التوازن الدقيق بين المصالح المتضاربة، وقدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى حلول سلمية تضمن الأمن والاستقرار للجميع





مضيق هرمز فيتو روسي فيتو صيني الأمم المتحدة الأمن البحري

