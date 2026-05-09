فيتامين C قد يكون دواءً جامعًا للمرضى الذين يعانون من الكبد الدهني

يتفق الخبراء على أن مضادات الأكسدة مثل فيتامين C يلعبون دورًا مهمًا في علاج ووقاية الكبد الدهني، مع العلم أن الأبحاث الحالية محدودة، كما يحتاج ظهور المزيد من الدراسات البشرية لتحديد الجرعات المناسبة وفعالية الاستخدام الكامل.

أظهرت أبحاث جديدة أن فيتامين C قد يلعب دورًا في تقليل تراكم الدهون في الكبد، مما قد يعد علاجًا طبيعيًا واعدًا لمرض الكبد الدهني . كشفت أبحاث حديثة أن فيتامين C قد يحمل فوائد واعدة في مواجهة مرض الكبد الدهني ، أحد أكثر الأمراض انتشارًا عالميًا مع ارتفاع معدلات ال سمنة والسكري وقلة النشاط البدني.

يلقي الخبراء الضوء على دور فيتامين C في تقليل الالتهابات المرتبطة بتطور المرض، وتساهم الأبحاث في تحديد الجرعات المناسبة وفعالية الاستخدام طويل المدى. يتم إجراء الأبحاث حاليًا لتحديد الآثار البيولوجية والصحية الفعالة للفيتامين على صحة الكبد والجلد، وذلك من خلال تحسين مؤشرات الالتهاب وتحسين صحة الكبد الدهني





