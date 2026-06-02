فيتامين D ليس وحده الكافي: أربعة عناصر مساعدة لامتصاصه بشكل فعال

تقرير صحي يوضح أن فيتامين D يحتاج إلى أربعة عناصر غذائية مساعدة لامتصاصه والاستفادة منه، مع نصائح غذائية وتنبيه من الإفراط في المكملات.

كشف تقرير صحي حديث أن استفادة الجسم من فيتامين D تعتمد بشكل كبير على توفر أربعة عناصر غذائية مساعدة، وهي المغنيسيوم وفيتامين K2 وأحماض أوميجا 3 والبروبيوتيك، إضافة إلى تناوله مع وجبة تحتوي على دهون صحية.

وأكد التقرير أن مجرد تناول مكملات فيتامين D دون مراعاة هذه العوامل قد لا يحقق الفائدة المرجوة، خاصة أن الكثيرين يعانون من نقص في هذه العناصر المساعدة دون أن يدركوا ذلك. وأوضح الخبراء أن فيتامين D يُعد من الفيتامينات الذائبة في الدهون، لذا فإن امتصاصه يتطلب وجود دهون في الوجبة، وليس مجرد تناوله على معدة فارغة.

كما أن عملية تحويل فيتامين D من شكله الخامل إلى الشكل النشط بيولوجيا تحتاج إلى المغنيسيوم، الذي يعمل كعامل مساعد في العديد من التفاعلات الأنزيمية. وأشار التقرير إلى أن الدراسات العلمية أظهرت أن انخفاض مستويات المغنيسيوم في الجسم يرتبط بمقاومة فيتامين D، حيث لا يستجيب الجسم بشكل كافٍ للجرعات المعتادة. لذا ينصح الخبراء بتناول مصادر طبيعية للمغنيسيوم مثل السبانخ واللوز والفاصوليا السوداء والمكسرات والبذور، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة والأفوكادو.

وعلاوة على ذلك، يلعب فيتامين K2 دوراً حيوياً في توجيه الكالسيوم إلى العظام والأسنان ومنع ترسبه في الشرايين والأنسجة الرخوة، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب. ويعمل فيتامين D مع فيتامين K2 بشكل تآزري للحفاظ على صحة العظام، حيث أن فيتامين D يزيد من امتصاص الكالسيوم من الأمعاء، بينما ينظم فيتامين K2 استخدامه في العظام. وتشير الأبحاث إلى أن نقص فيتامين K2 قد يكون شائعاً لدى الأشخاص الذين يتناولون مضادات التخثر أو يعانون من اضطرابات هضمية.

أما أحماض أوميجا 3، فهي دهون أساسية تساعد في تحسين امتصاص فيتامين D، كما أن لها دوراً مضاداً للالتهابات يدعم صحة المناعة والقلب. وتتوفر أوميجا 3 في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة، وكذلك في بذور الكتان والشيا والجوز. وينصح الخبراء بتناول وجبة غنية بأوميجا 3 إلى جانب مكمل فيتامين D لتعزيز امتصاصه.

وأخيراً، تساهم البروبيوتيكات، وهي البكتيريا النافعة الموجودة في الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكيمتشي والمخللات، في تحسين صحة الأمعاء وزيادة كفاءة امتصاص العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين D. وقد أظهرت بعض الدراسات أن بعض سلالات البكتيريا النافعة يمكنها تحويل فيتامين D إلى شكله النشط في الأمعاء. لذا ينصح الخبراء بتناول البروبيوتيكات بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن.

وشدد التقرير على ضرورة عدم الإفراط في تناول مكملات فيتامين D دون إشراف طبي، لأن الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم، مما يسبب الغثيان والقيء وضعف الشهية والإمساك والارتباك، وفي الحالات الشديدة قد يؤدي إلى تلف الكلى أو عدم انتظام ضربات القلب. وأكد الخبراء أن الجرعة اليومية الموصى بها تختلف حسب العمر والحالة الصحية، لذا من الأفضل استشارة الطبيب قبل البدء بتناول أي مكملات.

وخلص التقرير إلى أن تعزيز تأثير فيتامين D يتطلب نهجاً شاملاً يراعي التفاعل بين العناصر الغذائية المختلفة، وليس مجرد التركيز على عنصر واحد. ويوصي الخبراء بتناول مكمل فيتامين D مع وجبة رئيسية تحتوي على دهون صحية، مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو أو البيض، مع ضمان الحصول على كميات كافية من المغنيسيوم وفيتامين K2 وأوميجا 3 والبروبيوتيك من النظام الغذائي. كما ينصحون بإجراء فحوصات دورية لمستوى فيتامين D في الدم لتحديد الجرعة المناسبة وتجنب التسمم.

وبالنسبة للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً أو نباتياً صرفاً، قد يكون من الصعب الحصول على فيتامين K2 من المصادر الحيوانية، لذا يمكنهم اللجوء إلى المكملات أو تناول الأطعمة المخمرة مثل الناتو (فول الصويا المخمر) الذي يحتوي على كميات كبيرة من K2. كما يجب على النباتيين التأكد من حصولهم على أوميجا 3 عبر مصادر نباتية مثل بذور الكتان والشيا والجوز، مع العلم أن تحويل هذه المصادر إلى شكل EPA وDHA في الجسم قد يكون غير فعال لدى البعض، لذا قد يحتاجون إلى مكملات زيت الطحالب.

وعلاوة على ذلك، يجب الانتباه إلى أن بعض الأدوية قد تتداخل مع امتصاص فيتامين D، مثل أدوية الصرع والكورتيكوستيرويدات وأدوية خفض الكوليسترول، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناول المكملات. وفي الختام، يمكن القول إن تحقيق أقصى استفادة من فيتامين D ليس مجرد تناول كبسولة، بل هو عملية معقدة تتضافر فيها عوامل عدة، من بينها النظام الغذائي العام وصحة الأمعاء والتعرض للشمس.

ويدعو الخبراء إلى اتباع نمط حياة متوازن يشمل التغذية السليمة والنشاط البدني، مع الاهتمام بتناول العناصر الغذائية الداعمة لفيتامين D لضمان صحة العظام والمناعة والوقاية من الأمراض المزمنة





فيتامين د العناصر المساعدة مكملات غذائية امتصاص تغذية

