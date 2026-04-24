فياض: تمديد وقف النار لا معنى له في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر

النائب فياض ينتقد تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً أنه لا يمثل أي تقدم حقيقي نحو حل الأزمة، وأن المقاومة سترد على كل الخروقات الإسرائيلية.

أكد النائب عن حزب الله ال لبنان ي، علي فياض، أن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان و إسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع إضافية يعتبر أمراً غير منطقي في ظل استمرار العدوان ال إسرائيل ي وتصاعد الأعمال العدائية ضد القرى والبلدات الحدودية ال لبنان ية.

وأوضح فياض أن هذا التمديد، الذي يأتي بناءً على مبادرة سابقة أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لا يمثل أي تقدم حقيقي نحو حل الأزمة، بل هو محاولة لتعويم الوضع القائم وإعادة فرض معادلة ما قبل الثاني من آذار، ولكن بصيغة أكثر سوءاً. وأشار إلى أن إصرار إسرائيل على حرية الحركة، بذريعة الأخطار المحتملة، هو دليل قاطع على عدم وجود نية حقيقية لإنهاء العدوان أو تحقيق سلام دائم.

واستنكر فياض استمرار إسرائيل في خرق الهدنة الهشة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير واسع النطاق في جنوب لبنان. وأكد أن المقاومة اللبنانية سترد على كل الخروقات الإسرائيلية، وأنها ترفض أي مسار يؤدي إلى تجميد الصراع دون تحقيق انسحاب كامل وغير مشروط لإسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. وأضاف أن أي وقف لإطلاق النار لا يضمن حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال يعتبر غير مقبول، وأن المقاومة تحتفظ بحقها في الدفاع عن سيادة لبنان وأمنه.

وأشار إلى أن الوضع الحالي يدفع عملياً إلى التزام الجانب اللبناني بوقف إطلاق النار، بينما لا تلتزم إسرائيل بأي قيود مماثلة، وهو أمر غير عادل وغير مقبول. كما لفت إلى أن هذا التمديد يهدف إلى تبرير المفاوضات المباشرة وتسريع وتيرتها، دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وأشار النائب فياض إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الثاني من آذار الماضي، تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، حيث بلغ عدد القتلى 2483 شخصاً وعدد الجرحى 7707، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص. وأضاف أن إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان منذ عقود، وأنها توغلت في العدوان الحالي مسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية. وشدد على أن المقاومة اللبنانية لن تتخلى عن حقها في تحرير الأراضي المحتلة واستعادة السيادة اللبنانية الكاملة.

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد فياض أن المقاومة ستواصل جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان، وأنها لن تسمح لإسرائيل بفرض واقع جديد في المنطقة. وأضاف أن المقاومة تعمل بالتنسيق مع جميع القوى الوطنية اللبنانية لتحقيق هذا الهدف. كما أكد أن المقاومة ملتزمة بالدفاع عن لبنان وشعبه، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي تهديد يتربص به.

وأشار إلى أن المقاومة تحظى بدعم شعبي واسع في لبنان، وأنها تمثل إرادة الشعب في مقاومة الاحتلال والدفاع عن الوطن





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار العدوان الإسرائيلي

United States Latest News, United States Headlines