فياريال يعزز موقعه في المركز الثالث بفوز صعب على أتلتيك بلباو

فاز فريق فياريال على أتلتيك بلباو بهدفين لهدف في مباراة ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل صعوده في الترتيب ويقترب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

عزز فريق فياريال موقعه في المركز الثالث في الدوري الإسباني ل كرة القدم لا ليغا بفوزه الصعب على مضيفه أتلتيك بلباو بهدفين لهدف، الأحد، على ملعب سان ماميس في الجولة الـ31 من المسابقة.

ورفع فريق الغواصات الصفراء، القادم من خسارة أمام جيرونا 0-1 في المرحلة الماضية، رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث مستفيدا من خسارة أتلتيكو مدريد أمام مضيفه إشبيلية 1-2 السبت ليبتعد عنه بفارق 4 نقاط.

في المقابل، واصل أتلتيك بلباو سلسلة نتائجه السلبية بتلقيه خسارته الرابعة في آخر 5 مباريات، والخامسة عشرة هذا الموسم في المسابقة، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.

المباراة شهدت أداءً قوياً من كلا الفريقين، مع سيطرة نسبية من فياريال على الكرة في الشوط الأول، واندفاع من أتلتيك بلباو في الشوط الثاني بحثاً عن التعادل.

بدأت المباراة بضغط مبكر من فياريال، الذي سعى للسيطرة على وسط الملعب والتقدم نحو مرمى أتلتيك بلباو. لكن دفاع أصحاب الأرض صمد في وجه الهجمات، معتمداً على تنظيم جيد وصلابة في الخطوط الخلفية.

في الدقيقة 26، تمكن فياريال من افتتاح التسجيل بهدف رائع. شن الفريق هجمة مرتدة سريعة، بدأت بتمريرة من الكندي تانيتو أولواسيي إلى الظهير الأيسر سيرجي كاردونا، الذي تقدم بالكرة وسددها ببراعة من فوق الحارس أوناي سيمون.

هدف أعطى فياريال دفعة معنوية كبيرة، وزاد من ثقة اللاعبين في قدراتهم. استمر فياريال في الضغط، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، نجح ألفون غونزاليس في مضاعفة النتيجة. استخلص غونزاليس الكرة من إينيغو رويز، وانفرد بالمرمى قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك.

هدف ثانٍ أنهى الشوط الأول بتقدم فياريال بهدفين نظيفين.

في الشوط الثاني، حاول أتلتيك بلباو العودة إلى المباراة، وشن هجمات متتالية على مرمى فياريال. كثف الفريق من هجومه، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 84. جاء الهدف من كرة عرضية متقنة من يوري برشيتش، استقبلها غوركا غوروسيتا وحولها مباشرة في المرمى.

هدف أعطى أتلتيك بلباو أملاً في العودة، لكن فياريال تمكن من الحفاظ على النتيجة حتى نهاية المباراة. قدم فياريال أداءً جيداً دفاعياً، وتمكن من إيقاف هجمات أتلتيك بلباو في اللحظات الحاسمة.

المباراة كانت مثيرة وممتعة، وشهدت تنافساً قوياً بين الفريقين. فوز فياريال يعزز من حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يتوجب على أتلتيك بلباو مراجعة حساباته والعمل على تحسين نتائجه في المباريات المتبقية من الموسم.

المدربان قدما خططاً تكتيكية مختلفة، حيث ركز مدرب فياريال على الدفاع المنظم والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، بينما سعى مدرب أتلتيك بلباو إلى السيطرة على الكرة وبناء الهجمات المنظمة.

المباراة أظهرت أهمية التوازن بين الدفاع والهجوم، وكيف يمكن للهجمات المرتدة أن تكون سلاحاً فعالاً في تحقيق الفوز.





