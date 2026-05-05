فون دير لاين تدعو واشنطن للوفاء بالتزاماتها الجمركية

رئيسة المفوضية الأوروبية تحث الولايات المتحدة على الالتزام باتفاقية خفض الرسوم الجمركية، بعد تهديد ترمب بزيادة الرسوم على السيارات الأوروبية.

5 مايو 2026 - 16:12 | آخر تحديث 5 مايو 2026 - 16:12 دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ، واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية العام الماضي لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، برفع الرسوم المفروضة على السيارات بسبب انتهاكات مزعومة من جانب الاتحاد الأوروبي .

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يتقدم بخطى ثابتة نحو إتمام تنفيذ جميع الالتزامات الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقية، مشيرة إلى أن الجانب الأوروبي وصل إلى المراحل النهائية في هذا الصدد. وأعربت عن توقعاتها بأن تفي الولايات المتحدة بدورها بالالتزامات المتفق عليها، خاصة فيما يتعلق بالحد الأقصى للرسوم الجمركية المتفق عليه، حيث لا يزال هناك بعض الجوانب التي لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق نهائي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي عن نيته في زيادة الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بحيث تصل هذه الرسوم إلى 25%. وقد برر ترمب هذا القرار بادعاء أن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم بالشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجارية سابقة، والتي تحدد الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على معظم المنتجات الأوروبية بنسبة 15%.

ومع ذلك، لم يقدم ترمب أي تفاصيل واضحة أو أدلة ملموسة تدعم ادعاءاته بشأن هذه الانتهاكات المزعومة، مما أثار تساؤلات حول دوافعه الحقيقية وراء هذا التصعيد التجاري. هذا الإعلان أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية في أوروبا، حيث يخشى الكثيرون من أن يؤدي هذا القرار إلى اندلاع حرب تجارية شاملة بين الجانبين، مما سيكون له تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي العالمي. من جهته، نفى الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع صحة الاتهامات التي وجهها الرئيس ترمب، واعتبرها غير عادلة ومضللة.

وأكد مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بشكل كامل بجميع الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الولايات المتحدة، وأن أي ادعاءات بوجود انتهاكات هي مجرد محاولات لتقويض العلاقات التجارية بين الجانبين. وفي رد فعل على تهديدات ترمب، هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات انتقامية مماثلة في حال قامت الولايات المتحدة بتطبيق الزيادات المقترحة على الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.

وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للدفاع عن مصالحه التجارية بكل الوسائل المتاحة، وأنه لن يتسامح مع أي محاولات لفرض إجراءات تجارية غير عادلة أو تمييزية. يذكر أن العلاقات عبر الأطلسي شهدت توترًا ملحوظًا منذ عودة دونالد ترمب إلى الرئاسة في يناير من العام الماضي، حيث تصاعدت الخلافات بين الجانبين حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك قضية غرينلاند، والرسوم الجمركية، ورفض بعض الدول الأوروبية المشاركة في أي تدخل عسكري في إيران.

هذا التوتر المتزايد يثير مخاوف بشأن مستقبل العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة، ويؤثر سلبًا على التعاون في العديد من المجالات الهامة





