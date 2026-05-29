فولباتو يختار أستراليا قبل المونديال

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن كريستيان فولباتو، لاعب منتخب إيطاليا السابق تحت 20 عاماً، قرر تمثيل أستراليا وسينضم إلى معسكرها استعداداً لكأس العالم.

أعلن الاتحاد الأسترالي ل كرة القدم ، الجمعة، أن كريستيان فولباتو ، لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر 22 عاماً، قرر تمثيل منتخب أستراليا الأول، وسينضم إلى معسكره في لوس أنجليس استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026.

يحمل فولباتو الجنسيتين الأسترالية والإيطالية، وُلد ونشأ في سيدني، ويلعب حالياً مع نادي ساسولو في الدوري الإيطالي. وكان قد مثل منتخب إيطاليا تحت 20 عاماً سابقاً، لكنه قرر الآن تغيير انتمائه الدولي لصالح أستراليا. وأكد الاتحاد الأسترالي أنه تلقى خطاب إخلاء طرف من نظيره الإيطالي، وقدم المستندات اللازمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحصول على الموافقة النهائية. وبمجرد المصادقة، سيصبح فولباتو مؤهلاً للمشاركة مع منتخب الكنغارو في المونديال.

يأتي هذا التطور بعد فترة من التردد من جانب اللاعب، حيث كان قد رفض فرصة تمثيل أستراليا في كأس العالم 2022، مفضلاً انتظار دعوة من إيطاليا. كما أن محاولة جديدة من مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش في وقت سابق من هذا العام لم تنجح، إذ أكد فولباتو حينها أنه يريد الانتظار.

لكن الظروف تغيرت مؤخراً، خاصة مع تعرض المنتخب الأسترالي لضربة قوية بإصابة لاعب الوسط رايلي ماكجري الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية مع ناديه ميدلسبره الإنجليزي، مما استدعى البحث عن بديل سريع. من المتوقع أن يعلن بوبوفيتش عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً يوم الاثنين المقبل. وتستعد أستراليا للمشاركة في كأس العالم التي تقام من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتلعب أستراليا في دور المجموعات إلى جانب تركيا والولايات المتحدة وباراغواي، على أن تبدأ مبارياتها بمواجهة تركيا في فانكوفر يوم 13 يونيو. ويمثل انضمام فولباتو إضافة قوية لخط وسط المنتخب الأسترالي، خاصة أنه لاعب موهوب يجيد اللعب في مراكز متعددة بالهجوم والوسط، ويملك خبرة في الدوري الإيطالي. يشار إلى أن فولباتو بدأ مسيرته الكروية في أستراليا مع نادي سيدني أوليمبيك قبل الانتقال إلى أكاديمية ساسولو الإيطالية في عام 2021.

وشارك مع منتخب إيطاليا للشباب في عدة مناسبات، لكنه لم يلعب أي مباراة رسمية مع المنتخب الأول، مما أتاح له إمكانية تغيير الانتماء وفقاً لقوانين الفيفا. ويأمل الاتحاد الأسترالي في أن يساهم فولباتو في تحقيق نتائج إيجابية في المونديال، خاصة بعد الأداء المشجع للمنتخب في النسخة الماضية





